Selon le média Bloomberg, Nintendo devrait bel et bien lancer une nouvelle Switch cette année. Elle s'appuierait sur un écran OLED toujours en définition HD (720p).

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on prête à Nintendo l’intention de lancer une troisième Switch. La console vient tout juste de fêter ses quatre ans d’existence mais il n’y a toujours pas eu d’annonce du côté de la multinationale. Bloomberg lui a peut-être emboîté le pas dans un article publié le 4 mars, où il indique que Nintendo devrait commercialiser une Switch équipée d’un écran OLED en 2021.

L’écran de cette Switch Pro serait aussi un peu plus grand : il passerait à 7 pouces, contre 6,2 pour la première édition et 5,5 pouces pour la déclinaison Lite. On conserverait en revanche la définition HD (720p), sans doute pour des raisons d’autonomie et d’unité au sein de la gamme. C’est Samsung qui fournirait la dalle tactile, avec une production de masse qui débuterait au mois de juin. Nintendo lancerait cette Switch pour la fin d’année, période cruciale pour le marché du jeu vidéo.

Bientôt une Switch avec un écran OLED ?

L’écran OLED pourrait apporter beaucoup de choses à la Switch en termes de qualité d’affichage : des couleurs plus belles, des contrastes nettement à la hausse et, surtout, des vrais noirs. Il pourrait aussi y avoir une incidence positive pour l’autonomie. « L’écran OLED consommera moins d’énergie, offrira de meilleurs contrastes et pourrait s’appuyer sur un temps de réponse plus rapide », souligne Yoshio Tamura, co-fondateur du cabinet de consulting DSCC.

Cette supposée Switch Pro, qui se cantonnerait au 720p pour le jeu nomade, serait par ailleurs compatible avec la 4K une fois reliée à un téléviseur. Ce qui ne veut pas dire qu’elle gagnerait en puissance : elle pourrait simplement être livrée avec un dock capable d’upscaler le flux vidéo en conséquence, afin qu’il s’adapte mieux aux téléviseurs que l’on trouve aujourd’hui dans les rayons.

« La sortie en fin d’année d’une Nintendo Switch plus haut de gamme, avec un écran OLED et la compatibilité avec la 4K, permettrait de soutenir les ventes pour l’année fiscale 2022 et d’étendre le cycle de vie de la Switch pour plusieurs années », note Matthew Kanterman et Nathan Naidu, analystes pour Bloomberg Intelligence. Depuis son lancement en 2017, la Switch s’est écoulée à près de 80 millions d’exemplaires. Elle vient de vivre une année 2020 record.

À noter que la Switch ne serait pas la première console à être équipée d’un écran OLED. Sony avait déjà choisi cette technologie pour la PS Vita. Ironie du sort : la deuxième génération de la console portable avait fini par s’en remettre à un écran LCD, ce qui avait provoqué quelques déceptions à l’époque.

