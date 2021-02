Maxime Claudel - 17 février 2021 Jeux Vidéo

Nintendo reprend ses bonnes vieilles habitudes et tiendra, ce mercredi 17 février, un nouveau Direct centré sur la Switch. Comme l'événement durera 50 minutes, on peut s'attendre à de grosses annonces.

Les années changent mais les habitudes de Nintendo restent. Ce mercredi 17 février, le constructeur japonais diffusera un nouveau Direct, une présentation en ligne qui permettra aux fans de se tenir au courant des nouveautés à venir sur la Switch.

Comment suivre la conférence Nintendo ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur le site de Nintendo ou sur YouTube, à partir de 23h, heure française. On connaît la durée de l’événement : 50 minutes.

Quand ? Le 17 février 2021 à 23h, heure française ;

Le 17 février 2021 à 23h, heure française ; Où ? Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ;

Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence Nintendo centrée sur les jeux à venir sur Switch.

Que peut-on attendre de ce Nintendo Direct ?

Comme toujours, Nintendo n’a pas fourni énormément de détails sur ce que l’on peut attendre de ce Direct. La multinationale s’est contentée de préciser qu’il y aura des informations sur Super Smash Bros. Ultimate, déjà disponible, et les jeux Switch qui sortiront pendant le premier semestre de 2021.

Néanmoins, il y a un élément qui interpelle : la durée, annoncée à 50 minutes. Nintendo doit avoir beaucoup de choses à dire pour occuper les fans pendant quasiment une heure. Il faut avouer que l’on attend des informations sur certaines productions annoncées il y a longtemps et tombées aux oubliettes depuis. C’est le cas de Bayonetta 3, Metroid Prime 4 et, surtout, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2.

On rappelle d’ailleurs que la saga Zelda fête cette année ses 35 ans puisque le tout premier épisode était sorti le 21 février 1986 au Japon. L’an dernier, Nintendo avait déroulé le tapis rouge à Mario pour le même anniversaire, notamment avec une compilation d’anciens opus. On n’imagine pas la firme nippon s’en priver pour Link.

Enfin, il y a toujours l’ombre potentielle d’une nouvelle Switch… La console fêtera bientôt ses quatre ans et cela fait plusieurs mois maintenant que l’on prête à Nintendo la volonté de commercialiser une déclinaison Pro plus puissante. Ce serait la suite logique après le lancement de la Switch Lite en 2019.

