Comme d'autres titres, Bayonetta 3 fut l'un des grands absents du Nintendo Direct mini diffusé en début de semaine par Nintendo. Mais que se passe-t-il avec cette exclusivité Switch, pourtant annoncée en 2017 ?

Où diable est passé Bayonetta 3 ? Cette question taraude nombre de fans de la célèbre sorcière, depuis qu’ils savent qu’elle rempilera pour une troisième aventure en exclusivité sur Nintendo Switch. Depuis décembre 2017, mois où le jeu de PlatinumGames a été officialisé, c’est le silence radio. Tout juste a-t-on pu apprécier la compilation réunissant Bayonetta et Bayonetta 2, en guise d’apéritif.

Il aurait été logique d’espérer obtenir des informations sur Bayonetta 3 à l’occasion de la diffusion du Nintendo Direct mini datant du lundi 20 juillet. La multinationale japonaise, silencieuse depuis mars en cette période de crise, a créé un nouveau format dédié aux productions qu’elle ne développe pas elle-même. Bayonetta 3 remplit cette condition, mais n’a pourtant pas été mentionné Il n’est pas le seul jeu Switch dans ce cas là, mais il en est peut-être le représentant le plus symbolique.

Bayonetta 3 ou le silence étonnant

Bayonetta, c’est quoi ? Les Bayonetta sont des beat them all, soit des jeux d’action où il faut se débarrasser des ennemis. Inspirés des Devil May Cry, ils s’appuient sur une héroïne dont les courbes sont sexualisées à outrance, des affrontements dantesques et un gameplay d’une précision chirurgicale.

Que se passe-t-il vraiment avec Bayonetta 3 ? PlatinumGames doit être très occupé. Entre l’annonce du jeu et aujourd’hui, le studio japonais a lancé Astral Chain pour Nintendo (Switch) et The Wonderful 101 : Remastered qu’il a lui-même édité (PS4, Switch, PC). Il a aussi présenté Babylon’s Fall, en partenariat avec Square Enix, et le mystérieux Project G.G., dont il s’occupera de A à Z. En bref, on peut croire que PlatintumGames n’a pas fait de Bayonetta 3 une priorité. Il constituerait pourtant une exclusivité de taille en cette année 2020 durant laquelle les propriétaires de la Switch n’ont pas eu beaucoup de jeux à se mettre sous la dent. Il y a eu Animal Crossing : New Horizons et, éventuellement, Paper Mario : The Origami King.

the way i’m already emotionally prepared for no bayonetta 3 news tomorrow pic.twitter.com/2DGH5ujXxt — colby ⚡️ (@LinkingHeartZ) July 20, 2020

Preuve que Bayonetta 3 est attendu, le nom du jeu a été propulsé en tendance Twitter quelques heures avant la diffusion du Nintendo Direct, rapporte Game Rant dans un article du 20 juillet. Certains joueurs ont partagé des montages et blagues afin de signifier leur agacement face au silence de Nintendo (il existe même un compte renommé ‘Bayonetta 3 is a lie’) tandis d’autres ont partagé leur espoir de voir, enfin, une vidéo. À l’arrivée, Bayonetta 3 n’est jamais venu. Son absence est d’autant plus cruelle que, le même jour, PlatinumGames s’est fendu d’un tweet montrant des reproductions des armes de l’héroïne — mauvais timing, plutôt que bon teasing.

In 44 days, it will be 1000 days since Bayonetta 3 has had any information… pic.twitter.com/RjNRfLb9Qn — RSGabe🎓 (@MrgabrielTorres) July 20, 2020

« Il ne faut pas s’inquiéter. Le développement se passe bien », révélait quand même Atsushi Inaba, vice-président de PlatinumGames, dans un entretien accordé à Gematsu le 1er mars 2020. Quelques semaines plus tard, Bayonetta 3 est apparu dans un document financier de Nintendo, au sein d’un tableau sur les sorties à venir sur Switch. Comme Metroid Prime 4 et The Legend of Zelda : Breah of the Wild 2, deux autres exclusivités de poids dont on ne sait pas grand-chose, les trois lettres « TBA » (‘to be announced’) sont inscrites dans la colonne attribuée à la date de lancement. Si on ne voit pas Bayonetta 3 de l’année, il ne faudra donc pas s’étonner.

Crédit photo de la une : Nintendo