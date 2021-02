L'épisode 4 de WandaVision est venu apporter de nombreuses réponses aux interrogations soulevées par le début de la série Marvel sur Disney+. Mais reste encore beaucoup de mystères.

WandaVision est en train de devenir, doucement mais sûrement, l’une des meilleures surprises du paysage des séries de 2021. La production n’aurait pas dû être la première série de l’univers Marvel à arriver en exclusivité sur Disney+, mais à cause de la pandémie de coronavirus, elle est apparue comme le choix de raison pour Disney, qui a décidé de repousser la sortie de son autre projet, The Falcon and the Winter Soldier.

Est alors apparue WandaVision, une série bizarre, originale, qui assume à la fois son ancrage dans la galaxie des super-héros tout en incarnant une vraie proposition artistique, basée sur un détournement des codes de l’histoire et des formats des séries américaines.

Disney+ a d’abord mis en ligne les deux premiers épisodes, et se contente à présent de diffuser un nouvel épisode par semaine. Le pari était audacieux, vu qu’ils durent moins de 30 minutes. Pourtant, le public est au rendez-vous. Chaque semaine, la communauté de fans grandit, s’extasie et échange de nouvelles théories.

L’épisode 4, diffusé vendredi 29 janvier, a livré de nombreuses réponses aux mystères saupoudrés en début de saison. Mais on est encore loin de tout savoir sur WandaVision. Voici les questions qui restent en suspens, et que les prochains épisodes devraient probablement aborder.

Attention, évidemment, la suite de cet article contient des spoilers sur les quatre épisodes précédents.

Qui sont les gens enfermés dans le village de Westview ?

L’une des scènes marquantes de l’épisode 4 de WandaVision repose sur l’investigation que mènent les agents du SWORD à l’extérieur du village dans lequel Wanda évolue. Ils identifient, un à un, les habitants que côtoient Wanda et Vision (on y voit notamment l’excellente Kathryn Hahn, qui joue le mystérieux personnage d’Agnès).

A priori, il ne s’agirait pas de personnes connues de l’univers Marvel : les agents égrainent leurs patronymes « à la ville » (qui sont également fictifs) : le couple des Hart (le patron de VIsion) est joué par de certains Todd et Sharon Davis, Norm est joué par Abhilash Tandom, Beverly est une certaine Isabel Matsueida, etc.

Il semblerait que ces noms aient surtout été choisis comme des clins d’œil aux membres de la production de la série WandaVision : Sharon Davis (« Mrs Hart ») est en fait le nom de la directrice artistique et John Collins (Herb dans la « sitcom ») est aussi le nom d’un directeur artistique.

Ces personnages sont-ils en vie ? Sont-ils tous morts comme Vision ? « Nous sommes tous… » avait commencé à confier un personnage à Vision, avant d’être coupé dans sa phrase, à la fin de l’épisode 3. La réponse n’a pas encore été donnée.

Pourquoi le village est-il un hexagone ?

C’est l’une des questions que se posent directement les agents du SWORD dans l’épisode 4 : « Pourquoi un hexagone ? » Visiblement, le village de Westview créé par Wanda prend cette forme à six côtés : c’est un motif que l’on avait déjà vu apparaître dans les épisodes précédents de la sitcom, notamment dans les faux génériques de la série inventée par Wanda.

Qui est Vision ?

La question peut paraître étrange, et pourtant, il n’y a pas de réponse évidente. Au début de la série, Vision est en pleine possession de ses moyens, mais semble suivre tranquillement le cours de l’histoire de la sitcom : il est un mari aimant, torturé par des histoires futiles en rapport avec son patron. Mais au fur et à mesure que la série avance, le super-héros se pose de plus en plus de questions sur le monde dans lequel il vit. À plusieurs reprises, il s’interroge sur l’absurdité d’une situation — c’est alors que la pellicule rembobine, comme si Wanda cherchait à effacer les traces de doute formulées par son mari.

À la fin de l’épisode 4, Vision apparaît pendant un bref instant métamorphosé : il prend la forme qu’il avait à la fin d’Avengers : Infinity War, lorsque Wanda a été forcée de le tuer pour venir à bout de Thanos. L’image ne dure que quelques secondes, mais on comprend que Vision est probablement bien mort.

Quid de son existence dans ce monde étrange, qui semble venir de l’esprit de Wanda ? S’il a été recréé de toutes pièces par la sorcière rouge, comment est-il possible qu’il formule des doutes sur cette fausse réalité ?

Les enfants de Wanda et Vision sont-ils réels ?

Dans l’épisode 3 de WandaVision, la sorcière accouche : on découvre deux jumeaux, Tommy et Billy, qui existent tout deux dans les comics (Tommy est nommé Speed, car il dispose d’une super-vitesse, et Billy est Wiccan, doté de pouvoirs psychiques).

Or, il semble difficile de concevoir que Wanda ait pu avoir des enfants avec Vision si celui-ci est bien mort. Alors, les enfants sont-ils sortis tout droit de l’imagination de Scarlett Witch ?

Qu’est devenu l’agent du SWORD « apiculteur » ?

L’épisode 2 se terminait par l’apparition d’un mystérieux apiculteur, entouré d’abeilles, qui arborait le logo SWORD sur sa tenue. L’épisode 4 de WandaVision est venu donner plus d’explications sur son existence : il ne s’agit pas, en réalité, d’un apiculteur, mais d’un simple agent du SWORD qui a été envoyé depuis l’extérieur du village pour essayer d’y pénétrer.

L’objectif de l’organisation était de passer par les canalisations pour contourner le bouclier protecteur que Wanda a vraisemblablement érigé en forme d’hexagone autour du village de Westview. Cependant, l’agent a tout de même été « altéré » lorsqu’il a traversé le champ de force, et il s’est transformé en apiculteur. Lorsqu’il est sorti de la bouche d’égout devant la maison de Wanda et Vision, la sorcière a effectué un « retour en arrière » et il a disparu. Mais l’homme n’est pas réapparu à l’extérieur de la ville, laissant cette question en suspens : qu’est-il devenu ?

Où est passé l’accent de Wanda ?

Si vous êtes un ou une habituée des films Marvel, vous savez que dans les premiers films où elle apparaît (de l‘Ère d’Utron à Captain America : Civil War), Wanda a un très fort accent, car elle vient de Sokovia, un pays imaginaire en Europe centrale.

Or dans la série, l’actrice Elizabeth Olsen ne prend pas du tout d’accent. Au cours de discussions enflammées au sein de la rédaction de Numerama, nous avons envisagé la possibilité qu’il s’agisse d’un choix volontaire, car il serait possible que Wanda reproduise, depuis son imaginaire, des séries américaines qu’elle aurait vues étant petite.

Cependant, l’argument ne tient pas. En effet, la Sorcière rouge a perdu son accent avant, dès Avengers : Infinity War, comme l’avaient remarqué certains fans pointilleux en 2018. Interrogés dans un podcast, les frères Russo (réalisateurs du film) avaient expliqué qu’il s’agissait d’une décision « intentionnelle », car Wanda aurait appris à être une espionne auprès de Black Widow, et aurait donc au fur et à mesure perdu son accent pour endosser ce rôle. Prendre l’accent américain lui aurait également permis de mieux cacher son identité pour ne pas être repérée dans le « monde réel ».

