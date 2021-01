Les indices importants de l'épisode 3 de WandaVision, diffusé ce vendredi 22 janvier 2021 sur Disney Plus.

WandaVision n’est pas qu’une parodie de sitcom : un mystère terriblement angoissant sous-tend toute la série. Au fil des deux premiers épisodes, des indices clés ont été disséminés dans des objets, des personnages, des fausses publicités et des séquences pour le moins… bizarres.

Loin de faire étirer le fil narratif en longueur, mais tout en maintenant une incertitude oppressante sur la vérité, ce troisième épisode est assez riche en nouveaux éléments. Voici quelques ingrédients pour poursuivre vos théories, sur une série décidément originale dans sa construction — et clairement une réussite pour l’instant.

Gare aux spoilers dans la suite de cet article sur l’épisode 3 de WandaVision.

Qui sont les jumeaux ?

La focale de l’épisode 3 se porte sur la grossesse de Wanda, et son accouchement. On découvre que l’héroïne est finalement enceinte de jumeaux, Tommy et Billy, qui font leur première apparition à la fin de l’épisode.

Ces deux personnages existent dans les comics, en tant que superhéros œuvrant en tandem :

Tommy répond au surnom de Speed, car il dispose d’une super-vitesse ;

Billy répond au surnom de Wiccan : il a des pouvoirs psychiques, magiques.

Voilà qui n’est pas sans rappeler Wanda elle-même, aux pouvoirs magiques, et son frère Pietro, dont la super-vitesse l’a conduit à s’appeler Quicksilver. Dans les comics, il se trouve que Tommy et Billy ne sont pas les enfants biologiques de Wanda et Vision… mais ils en sont la réincarnation. Car dans une réalité fictive créée de toute pièce par Wanda (dans le comics House of M), elle a eu des jumeaux avec Vision, appelés Thomas et William. Ils ont disparu après que la réalité ait été rétablie, mais leur âme a perduré en Tommy et Billy.

Ici, point de Thomas ou de William, mais nous avons directement affaire à Tommy et Billy. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les enfants de Wanda sont réels ou non, à partir du moment où l’on ne sait pas, de manière générale, où se situe la réalité de WandaVision. Mais il n’est pas impossible que ces jumeaux deviennent importants dans le MCU — et donc, à court terme, dans la série.

Qui est Geraldine ?

Nous vous parlions, dans notre précédent article, de l’omniprésence de SWORD dans les deux premiers épisodes. Cela peut signifier que l’organisation, parallèle au SHIELD, est liée à cette étrange réalité, soit en tant qu’expérimentation, soit pour contenir le pouvoir de Wanda. Il se trouve que le troisième épisode va encore beaucoup loin sur les coulisses du quartier de Westview : Geraldine.

Cette voisine, qui porte un collier au logo de SWORD (on vous en parlait déjà ici), va générer une scène des plus étranges, lorsqu’elle fait référence au meurtre de Pietro par Ultron. Wanda réagit alors très mal, avant que Geraldine disparaisse comme par magie du quartier… finalement expulsée en dehors de ce qui ressemble à un champ force.

Cette femme qui répond au nom de Geraldine est en réalité Monica Rambeau. Vous l’avez déjà vu, enfant, si vous avez regardé Captain Marvel, puisqu’elle est la fille de la meilleure amie de Carol Danvers. Plus encore, dans les comics, Monica Rambeau est une deuxième Captain Marvel.

Et là, les choses se compliquent. Il est difficile de croire que Monica Rambeau soit l’ennemie de Wanda, d’autant qu’elle a un comportement presque bienveillant envers l’héroïne. Elle porte pour autant le collier de SWORD, dont on doute des motivations depuis les débuts de la série. Alors, soit SWORD manipule Monica, soit l’organisation agit pour le bien de Wanda pour l’aide… En tout cas, Monica Rambeau joue forcément un rôle essentiel dans la série.

