Attendue pour le mois d'août, la série The Falcon and the Winter Soldier, intégrée au Marvel Cinematic Universe, a été repoussée par Disney. Une date sera annoncée plus tard.

Disney+ ne pourra pas compter sur un contenu original de taille au mois d’août. Comme le rapporte The Verge dans un article publié le 17 juillet, The Falcon and the Winter Soldier a été repoussée à une date indéterminée. La première série Marvel de la plateforme SVOD devait commencer sa diffusion le mois prochain.

Ce retard à l’allumage est bien évidemment lié à la pandémie de coronavirus, qui a forcé la production à stopper net le tournage en mai dernier. Pour le moment, Disney n’a rien communiqué sur une nouvelle période de sortie mais la multinationale espère être en mesure de le faire bientôt.

The Falcon and the Winter Soldier repoussé à cause du coronavirus

Centrée sur les personnages incarnés par Anthony Mackie (Falcon) et Sebastian Stan (Winter Soldier), tous deux très proches de Captain America, The Falcon and the Winter Soldier n’a eu droit qu’à un maigre aperçu. À l’occasion du Super Bowl, Disney a diffusé un court teaser : on y voit le Falcon s’entraîner avec le bouclier de Captain America. Les fans du MCU ont également pu remarquer la présence de Zemo, apparu dans Captain America : Civil War.

La série The Falcon and the Winter Soldier est très importante pour Disney : intégrée au Marvel Cinematic Universe, elle se déroule après les événements d’Avengers : Endgame et va permettre d’étendre le vaste univers avec une forme inédite. Disney et Marvel veulent multiplier les moyens d’agrandir leur empire et la télévision en est un. D’autres contenus du genre ont déjà été confirmés : WandaVision (décembre 2020, aux dernières nouvelles), Loki, Hawkeye, She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight. Le retard de The Falcon and the Winter Soldier devrait avoir un impact sur tout le calendrier.

The Falcon and the Winter Soldier subit finalement le même sort que le film Black Widow. Attendu à l’origine pour le 29 avril, le blockbuster avec Scarlett Johansson en tête d’affiche sera au cinéma le 28 octobre prochain.