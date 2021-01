La PlayStation 5, la Xbox Series S et la Xbox Series X sont sorties en novembre dernier. Après des premières semaines passées sous le signe de l'euphorie, l'engouement est un peu retombé. L'absence de nouvelles sorties se fait cruellement sentir.

La fin d’année 2020 a été généreuse avec les joueurs, qui ont eu l’opportunité d’acquérir la PlayStation 5, la Xbox Series S ou la Xbox Series X. Les nouvelles consoles de Sony et Microsoft sont disponibles depuis plusieurs semaines et un constat peut déjà être partagé : où sont les jeux susceptibles de marquer les esprits ?

Passées les rares exceptions disponibles au lancement (exemple : Demon’s Souls sur PS5), ils se font attendre. Beaucoup de joueuses et joueurs espéraient passer du temps sur Cyberpunk 2077, sauf que le RPG de CD Projekt Red est une déception en attendant des mises à jour.

La PlayStation 5, la Xbox Series S et la Xbox Series X s’en remettent beaucoup aux jeux développés par les éditeurs tiers. Ils sont là pour assurer quantité et, parfois, la qualité, à l’image d’Immortals Fenyx Rising édité par Ubisoft.

Nintendo avait mieux mené sa barque

En 2017, avec la Switch, Nintendo était parvenu à étirer son catalogue maison, à raison d’un titre majeur chaque mois : The Legend of Zelda : Breath of the Wild en mars, Mario Kart 8 Deluxe en avril, ARMS en juin, Splatoon 2 en juillet, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle en août et Super Mario Odyssey en octobre. Ces sorties astucieusement réparties ont permis à Nintendo d’occuper les propriétaires pendant une bonne partie de l’année et d’être moins dépendant des autres.

Bien évidemment, il ne faut pas négliger l’impact de la pandémie de coronavirus sur la production vidéoludique. Les studios doivent composer avec des périodes de confinement qui peuvent ralentir le développement d’un projet. On pense par exemple à Riders Republic, qu’Ubisoft a récemment décalé à une date inconnue. Il était prévu pour le 25 février. La firme française a également repoussé Far Cry 6, initialement attendu pour le 18 février.

PlayStation 5 : rendez-vous en mars

Demon’s Souls et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sont des jeux formidables. Mais le premier cité est une expérience exigeante que beaucoup lâcheront avant la fin, tandis que le deuxième est un simple spin-off à la durée de vie courte.

Sony a une politique éditoriale forte, basée sur de nombreuses exclusivités. Horizon : Forbidden West (Guerrilla Games), Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital), Returnal (Housemarque) ou encore God of War : Ragnarok (Santa Monica) devraient assurément faire rêver les propriétaires de la PS5. Mais quand ? C’est la question à laquelle Sony n’a pas encore apporté une réponse concrète. On sait simplement que l’intrigant Returnal sera disponible le 19 mars prochain.

Les grosses sorties PS5 confirmées jusque avril :

Hitman 3 — 20 janvier

Ride 4 — 21 janvier

Control Ultimate Edition — 2 février

Nioh Collection (exclusivité PlayStation) — 5 février

Yakuza : Like a Dragon — 2 mars

Prince of Persia : The Sands of Time Remake — 18 mars

Returnal (exclusivité PS5) — 19 mars

Balan Wonderworld — 26 mars

Terminator : Resistance — 26 mars

Outriders — 1er avril

Guilty Gear Strive — 9 avril

À court terme, le catalogue PS5 va surtout être agrémenté de portages (Ride 4, Control, Nioh, Terminator : Resistance). Grosse sortie de janvier, Hitman 3 sera disponible sur toutes les plateformes (même sur la Nintendo Switch).

Xbox Series S/X : des frissons dès fin janvier

Pour la Xbox Series S et la Xbox Series X, Microsoft n’a pas démarré du bon pied en matière d’exclusivités — un choix assumé de la part de la firme de Redmond, qui préfère miser sur le Xbox Game Pass. Le 28 janvier, on pourra quand même frissonner devant The Medium, qui sera d’ailleurs la première vraie exclusivité console sur Xbox Series S et Xbox Series X (il sera aussi disponible sur PC).

Les grosses sorties Xbox Series S/X confirmées jusque avril :

Hitman 3 — 20 janvier

The Medium (exclusivité console) — 28 janvier

Ride 4 — 21 janvier

Control Ultimate Edition — 2 février

Samurai Shodown — 16 mars

Prince of Persia : The Sands of Time Remake — 18 mars

Balan Wonderworld — 26 mars

Outriders — 1er avril

À l’instar de la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series X vont essentiellement accueillir des productions déjà connues. On espère que The Medium répondra aux attentes, sans quoi les propriétaires devront une fois encore se tourner vers le Xbox Game Pass, riche en jeux anciens de qualité.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo