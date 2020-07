Selon toute vraisemblance, Ubisoft officialisera Far Cry 6 dimanche, pendant sa conférence diffusée à partir de 21h, heure française. Le jeu de tir est apparu avant l'heure prévue sur une page du PlayStation Store.

Des affaires internes à Ubisoft ont récemment été révélées, entre autres, par notre enquête en deux volets (partie 1 et partie 2). L’entreprise a également des fuites à colmater. Alors que se tiendra dimanche sa conférence baptisée Forward (à 21h, heure française), une production inconnue a fait l’objet d’une fuite. Ce vendredi 10 juillet, des membres du forum Restera ont repéré l’existence de Far Cry 6 sur une page du PlayStation Store de Hong Kong. Le jeu de tir à la première personne devrait normalement être officialisé dans quelques jours.

Ce leak fait suite à la longue vidéo de gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla, titre dont parlera Ubisoft lors de son événement en ligne qui s’intéressera aussi à Watch Dogs : Legion et Hyper Scape. L’éditeur français avait prévu quelques surprises et, aujourd’hui, Far Cry 6 n’en est plus une.

Also, the PS5 version comes as a free upgrade, so you'll only need to buy the game once anyway. pic.twitter.com/x0RYkbPj0M — Alex Richards (@AlexRichards65) July 10, 2020

Un opus sans grande originalité

Giancarlo Esposito, acteur vu dans la série culte Breaking Bad, incarnera le méchant de Far Cry 6. Il avait d’ailleurs vendu la mèche au détour d’un entretien accordé à Collider en début de mois, révélant sa participation à un jeu vidéo inédit. Dans Far Cry 6, il prêtera ses traits à un dictateur qui veut rendre à son pays son lustre d’antan en compagnie de son jeune fils, quoi qu’il en coûte. « Cette oppression incessante a fait naître une révolution », peut-on lire dans la courte description. En ce sens, ce sixième opus canonique va ressembler à ses prédécesseurs : un méchant charismatique un peu cool qui prend de la place et un cadre paradisiaque mis à feu et à sang. Pour l’originalité, on repassera.

De son côté, le joueur enfilera le costume de Dani Rojas, un membre de la guérilla chargé de libérer la nation du joug ennemi. On nous promet un terrain de jeu énorme, réunissant des jungles, des plages et des villes. On aura des armes, des véhicules et des alliés à disposition. Pour l’originalité, on repassera… encore.

Far Cry 6 est visiblement attendu pour le 18 février 2021, tout au moins pour la version PS4. Il sera possible d’obtenir une mise à niveau PS5 du jeu pour toute acquisition sur PS4 (au format numérique) — sans surcoût. Des éditions Xbox One, Xbox Series X (avec technologie Smart Delivery) et PC sont à prévoir.