Ubisoft a officialisé le nouvel opus de la saga Assassin's Creed. Après la Grèce Antique, Assassin's Creed Valhalla nous fera découvrir la mythologie viking.

En 2017, Ubisoft a décidé de relancer totalement sa saga Assassin’s Creed avec une nouvelle formule, plus proche du RPG à la The Witcher 3. En 2018, il a continué de peaufiner la formule avec l’excellent et copieux Assassin’s Creed Odyssey. Après une pause de deux ans, les fans vont pouvoir mettre les mains sur un nouvel épisode, intitulé Assassin’s Creed Valhalla — dévoilé le 29 avril après un teasing qui aura duré huit heures en tout. Il a fallu attendre le lendemain pour découvrir la première bande-annonce.

Comme son nom le laisse suggérer, Assassin’s Creed Valhalla nous emmènera chez les Vikings, après avoir arpenté la Grèce Antique. Ce sera l’occasion de découvrir le folklore et la mythologie nordiques, comme l’avait fait God of War avant lui. Il ne s’agit pas d’une époque couramment dépeinte, ce qui constitue déjà un argument.

Assassinscreedix chez les Vikings

Cette première vidéo de quatre minutes appuie l’ambiance de cet Assassin’s Creed Valhalla, comme Ubisoft sait si bien le faire (avec un certain sens du spectacle et le petit cliffhanger à la fin pour les fans). Mais elle ne laisse aucun indice sur l’histoire, encore moins sur les liens qu’il y aura avec les précédents opus. On se serait en revanche passé du hashtag #LIKEAVIKING, très hors-sujet.

En revanche, le communiqué de presse en dit un peu plus : le jeu se déroulera en Angleterre et nous mettra dans la peau d’Eivor, un Viking chassé de chez lui qui doit bâtir un nouveau foyer au milieu d’une lutte de pouvoir. Comme dans Assassin’s Creed Odyssey, on pourra incarner au choix un héros ou une héroïne.

Ubisoft a de grandes ambitions pour Assassin’s Creed Valhalla, développé au sein du studio situé à Montréal — assisté par 14 structures ( !). La longue pause voulue par l’éditeur français pourrait aboutir à de vraies évolutions dans le gameplay. Les développeurs mettent déjà en avant l’importance des choix, liés à la progression de sa colonie (il y aura des raids à mener, des alliances politiques…). Il est par ailleurs question d’un nouveau système de combat, offrant par exemple la possibilité de porter deux armes à la fois.

Assassin’s Creed Valhalla est attendu pour la fin d’année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia et PC (Epic Games Store, uPlay et uPlay+).

Crédit photo de la une : Ubisoft