La Xbox Series S a été victime d'une nouvelle grosse fuite... et Microsoft a réagi en confirmant les informations. On connaît désormais le design, le prix et la date de sortie de la console qui accompagnera la Xbox Series X en fin d'année.

À force d’être un peu trop silencieux, on s’expose à des fuites fâcheuses. Alors qu’on attendait toujours l’officialisation de la Xbox Series S, qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises par le passé, des médias et sources réputés ont accordé leur violon pour dévoiler la console à la place de Microsoft. Dans un article publié le 7 septembre, Windows Central partage un design, un prix et une date de sortie.

La Xbox Series S serait donc disponible le 10 novembre prochain aux États-Unis, tout comme la Xbox Series X. Les tarifs seraient les suivants : 299 dollars pour la Series S et 499 dollars pour la Series X. Les deux consoles feraient tourner le même catalogue, mais la plus chère sera beaucoup plus puissante que l’autre. L’idée serait donc de constituer une gamme, comme le duo composé par la Xbox One S et la Xbox One X.

Au regard de l’ampleur de la fuite, Microsoft n’a pas tardé à réagir. Dans un tweet publié le 8 septembre, la multinationale a confirmé le prix et le design. Le slogan est le suivant : « Des performances next-en dans la plus petite Xbox jamais conçue ».

La Xbox Series S ressemble à… une console

Brad Sams, journaliste réputé du site Thurrott, s’était chargé de montrer le design de la Xbox Series S, appuyé par une courte vidéo du leaker WalkingCat. On découvre un produit au look beaucoup plus proche d’une console, rappelant la Xbox One S avec cette couleur blanche emblématique. La Xbox Series S serait dépourvue d’un lecteur de disque et, sur le capot, on peut observer la présence de nombreuses entrées d’air disposées dans un cercle noir.

Si on compare à la Xbox Series X (qui ressemble à une tour de PC), on se rend compte que la Xbox Series S est beaucoup plus fine et un peu moins haute (si disposée à la verticale). Daniel Ahmad, analyste spécialisé dans les jeux vidéo, a corroboré ces informations. Il se permet même de préciser : « Xbox a un événement prévu ce mois-ci pour dévoiler tout ce qui a fait l’objet de fuites. Il y aura aussi une nouveauté pour le Xbox Game Pass, afin d’augmenter le rapport qualité/prix pour les nouveaux et les anciens abonnés. »

👀 Let’s make it official ! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more ! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

