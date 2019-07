Vous avez profité des excellentes offres Game Pass mais vous ne savez pas par quoi commencer ? Pas de panique : voici quelques recommandations.

Depuis son lancement en 2017, le Xbox Game Pass fait le bonheur des propriétaires d’une Xbox One. Pour 9,99 euros par mois, il donne accès à une bibliothèque de jeux qui évolue avec le temps. Si on peut penser que les titres en question sont assez anciens, l’abonnement bénéficie de plus en plus de productions récentes. Sans compter que Microsoft fournit ses exclusivités le jour de leur sortie — ce qui rentabilise énormément la somme requise pour profiter du Xbox Game Pass.

Le problème du Game Pass ? Comme avec Netflix (dont il est le plus proche pendant jeux vidéo malgré une technologie qui refuse encore le streaming), il y a tellement de choix qu’on ne sait pas par où commencer. Et on peut même tomber dans le piège qui consiste à démarrer un jeu, puis deux, puis trois… sans jamais en finir aucun. C’est le principal souci de ce genre de formule qui encourage le zapping. Pas de panique : joueuses et joueurs de la rédaction vous donnent quelques recommandations.

Pour rappel, le Xbox Game Pass est disponible sur Xbox One (246 jeux, 9,99 euros par mois) et PC (116 jeux, 3,99 euros — prix de lancement). Pour 12,99 euros par mois, l’option Ultimate permet de jouer sur les deux plateformes et de bénéficier, en plus, du Xbox Live Gold (indispensable pour jouer en ligne sur la console de Microsoft). Il existe une astuce pour avoir le tout vraiment pas cher.

Nos recommandations sur Xbox One

Alien Isolation

La franchise Alien n’est pas à la fête ces derniers temps — en raison de films qui raisonnent comme des insultes aux oreilles des fans de la plus célèbre créature extraterrestre du Septième Art. S’ils veulent retrouver un peu de l’essence du premier long métrage, revigoré en Blu-ray UHD pour ses 40 ans, ils n’ont qu’à se ruer sur Alien Isolation. Ce survival horror édité par Sega confronte le joueur sans défense au xénomorphe. Un vrai jeu de cache-cache mortel qui va plus loin que le simple affrontement. N’y jouez pas forcément le soir et dans le noir, surtout si personne ne vous entendra crier.

La trilogie Batman : Arkham

Meilleure adaptation d’une licence de super-héros : voilà ce qu’est la trilogie Batman : Arkham, qui donne des leçons d’écriture à certains films du MCU et de game design à des jeux d’action/aventure pourtant réputés sur le marché vidéoludique. Il y a en outre une belle évolution dans l’approche entre Batman : Arkham Asylum, très dirigiste, et Batman : Arkham Knight, très ouvert avec des balades dans un véhicule. Et comme c’est une trilogie loin d’être chiche en contenu, vous en avez pour plusieurs dizaines d’heures avant d’en voir le bout.

Darksiders Warmastered Edition

La Xbox One n’a pas Zelda. Mais Darksiders Warmastered Edition constitue une alternative de choix pour qui souhaiterait vivre une aventure avec un grand A. Cette première pierre d’une tétralogie dont on attend encore le quatrième opus pose des bases solides avec un mix ingénieux entre action (on joue un Cavalier de l’Apocalypse) et exploration (des mécaniques de donjon à la Zelda). On le préfère à la suite, également disponible sur le Game Pass et moins inspirée dans son récit.

Forza Horizon 4

Conseiller un jeu de course dans une sélection est parfois périlleux, dans le sens où tout le monde n’aime pas ce genre très particulier. Mais Forza Horizon 4 repose sur une expérience accessible et ouverte. Soit un cocktail capable de plaire à celles et ceux qui refusent habituellement de s’installer dans une voiture virtuelle (on les comprend). Beau, généreux et varié, Forza Horizon 4 est l’un sinon le meilleur jeu de course disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Gears of War : Ultimate Edition

Vous cherchez un défouloir situé dans un univers beauf assumé ? Gears of War est le jeu qu’il vous faut. Articulé autour d’une prise en main à l’équilibre parfait, le TPS est plus subtil que son scénario ne le laisse paraître. En prime, on peut profiter de l’aventure en coopération — on vous conseille d’ailleurs d’y jouer à deux (en local ou en ligne). Si toute la saga est sur le Game Pass, on optera pour la remasterisation du premier plutôt que Gears of War 4 (les 2 et 3 sont pour l’heure toujours des versions Xbox 360 rétrocompatibles).

Hollow Knight : Édition Coeur-du-Vide

Hollow Knight cache une expérience d’une exigence bienvenue. Inscrit dans le genre Metroidvania (mélange entre action et exploration dans des décors en 2D), cette production développée par Team Cherry assoit également sa réussite sur sa direction artistique ô combien magnifique (le souci du détail sur les animations…). À réserver quand même aux amateurs de challenge capables de se débrouiller seuls.

Life is Strange

Personne n’a pu passer à côté du phénomène Life is Strange, imaginé par le studio parisien DontNod Entertainment. Son emphase sur la narration lui permet d’être accessible à tout le monde — même celles et ceux qui ne jouent pas — et son appropriation du genre teen movie — avec de vraies thématiques abordées — en fait une œuvre marquante. Si vous n’êtes pas rassasiés par les cinq épisodes de cette saison 1, il y a toujours le spin-off pour prolonger le plaisir.

Ori and the Blind Forest : Definitive Edition

Comme Hollow Knight, Ori and the Blind Forest est un trompe-l’œil. Avec sa musique qui peut faire couler quelques larmes, son héros qu’on a envie de cajoler et ses graphismes qui matérialisent cette notion de paradis artistique, le jeu suggère une balade reposante. Manette en mains, on comprend vite sa douleur : Ori and the Blind Forest est un jeu de plateforme à la difficulté assumée qui requiert du timing et de la maîtrise. Comme dirait l’autre, il ne faut se fier aux apparences.

Outer Wilds

Oubliez le barré No Man’s Sky, qui a eu besoin de trop de mises à jour pour devenir un vrai jeu, Outer Wilds redéfinit l’exploration vidéoludique. S’il a bien évidemment besoin de la curiosité du joueur pour s’exprimer comme il se doit, cet OVNI a la bonne recette, avec les ingrédients qu’il faut — écriture ingénieuse comme un puzzle et mécaniques bien pensées –, pour inciter à la découverte perpétuelle.

Tomb Raider : Definitive Edition

L’intégrale de la récente trilogie Tomb Raider est disponible sur le Xbox Game Pass. Mais comme les suites se sont révélées beaucoup moins réussies que le reboot, on ne vous dira pas de perdre votre temps avec Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. De son côté, Tomb Raider est une relecture qui empile les arguments. Au point qu’il lui arrive parfois de faire mieux que les Uncharted, eux-mêmes inspirés des premiers Tomb Raider.

Nos recommandations sur PC

Fez

Encore un héros mignon. Mais, ici, les développeurs jouent sur la perspective permise par la 3D sur des environnements 2D pour faire avancer — et réfléchir — le joueur. Pas de première jeunesse mais indémodable, Fez fait la part belle à la réflexion et c’est très brillant dans l’approche.

Forza Horizon 4

Hollow Knight PC

Hotline Miami

Hotline Miami n’est pas à mettre entre toutes les mains. Déjanté — et très gore — dans la forme, le twin-stick shooter de Dennaton Games rappelle les vieux GTA. C’est-à-dire un jeu où l’on s’amuse à tuer tout ce qui vit à l’écran sans aucune forme de pitié (de toute façon, les ennemis n’en éprouveront pas pour vous). De surcroît, la bande-son est dantesque et le gameplay, basique en apparence, requiert du doigté à mesure que l’on avance dans les niveaux.

Into the Breach

Vous aimez les gros robots qui tuent des grosses bestioles ? Pacific Rim est votre film de chevet ? Eh bien foncez télécharger Into the Breach, véritable pépite du genre tactique qui comprend qu’il faut passer par une première couche d’accessibilité pour laisser place, ensuite, à un gameplay profond. En somme, un jeu qui demande de penser ses choix de A à Z et qui fait appel à la matière grise.

Ori and the Blind Forest : Definitive Edition

Wolfenstein II : The New Colossus

Ah tuer des nazis à la pelle… Wolfenstein II : The New Colossus recycle ce plaisir vieux comme le jeu vidéo avec une approche old school très bienvenue à une époque où les FPS multiplient les idées plus ou moins bienvenues pour se renouveler. Wolfenstein II : The New Colossus ne fait pas de manière et joue la carte du défouloir sans sacrifier l’histoire, étonnamment bien écrite (et remplie d’humour). Un vrai must.

