Microsoft a toujours dit que ses futurs jeux sortiront sur Xbox One pendant encore deux ans. La conférence du jeudi 23 juillet a jeté un froid sur cette promesse.

« Nous souhaitons que toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox puissent découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios. C’est pour cette raison que tous leurs jeux qui sortiront dans les deux années à venir (comme Halo Infinite) seront à la fois disponibles sur Xbox Series X et sur Xbox One », clamait encore Phil Spencer dans un article publié le 16 juillet.

Une semaine plus tard, la donne semble avoir changé. Si on regarde la récente conférence Xbox Games Showcase de plus près, on peut constater que les jeux annoncés par Microsoft ne sont, pour l’heure, pas tous prévus sur Xbox One. Ce sera par exemple le cas de State of Decay 3, Everwild, Avowed ou encore Forza Motorsport — quatre jeux développés par les studios appartenant à Microsoft.

En prime, quand on se rend sur le site officiel d’As Dusk Falls, production éditée par Microsoft, on peut voir qu’une version Xbox One est prévue, alors qu’elle n’a pas été indiquée pendant la présentation. Celui dédié à Avowed, en revanche, ne fait plus aucune mention de la console actuelle de Microsoft (alors que ce fut le cas pendant quelques minutes).

Tout porte à croire que la multinationale a changé son fusil d’épaule… en quelques jours. Sauf si les jeux montrés pendant la conférence ne sont pas disponibles dans les deux ans à venir, auquel cas Microsoft aurait tenu sa promesse.

À quoi joue Microsoft ?

Aaron Greenberg, en charge du marketing chez Microsoft, a tenté d’avancer une explication qui n’est pas très convaincante. Dans un tweet publié le 23 juillet, il indique : « Les futurs jeux first party [ceux édités par Microsoft] sont développés avec la Xbox Series X en tête. Cela ne veut pas dire qu’ils ne seront pas disponibles sur Xbox One, mais qu’ils sont d’abord prévus sur Xbox Series X et que chaque studio choisira ce qui est le mieux pour ses jeux et sa communauté quand ils sortiront. »

Future 1P titles are developed for Xbox Series X first. Not saying those games won’t ship on Xbox One, only that we are leading with Series X & each studio will decide what's best for their game/community when they launch. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 23, 2020

Le discours n’est donc plus tout à fait le même. Hier encore, Microsoft clamait qu’il ne voulait pas imposer l’achat d’une Xbox Series X. Aujourd’hui, il semblerait que la console aura de vraies exclusivités plus vite que prévu, à la discrétion des studios. Si on prend le cas de Forza Motorsport, décrit comme une vitrine technologique (4K, 60 fps et raytracing), on imagine mal le développeur Turn 10 sacrifier ces promesses pour un portage Xbox One au rabais.

Il y aura peut-être rétropédalage mais, pour le moment, la stratégie de Microsoft n’est plus aussi claire en matière de transition entre les deux générations.

La liste des futurs jeux Xbox édités par Microsoft :

Xbox Series X Xbox One Windows 10 Halo Infinite Oui State of Decay Oui Non Oui Forza Motorsport Oui Non Oui Everwild Oui Non Oui Tell Me Why Oui Grounded Oui Avowed Oui Non Oui As Dusk Falls Oui Non Oui Psychonauts 2 Oui CrossFire X Oui Oui Non Fable Oui Non Oui

Du coté de Sony, la communication est beaucoup plus limpide : pendant sa dernière présentation dédiée à la PS5, l’entreprise japonaise a officialisé neuf exclusivités. Elles ne seront pas proposées aux propriétaires de la PS4. Peut-être que Microsoft a voulu répondre à cette liste en insistant beaucoup plus sur la Xbox Series X. On attend désormais des clarifications.