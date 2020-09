Microsoft va lancer son service d'achat à crédit Xbox All Access en France pour la génération Xbox Series X et Xbox Series S. Il permet de faire l'acquisition d'une des deux consoles pour un coût mensuel intégrant également un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft a officialisé les modalités de lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Elles seront disponibles à compter du 10 novembre. Pour cette génération, la firme de Redmond va introduire un nouveau moyen d’acquérir l’une des deux consoles : par un service baptisé Xbox All Access et ressemblant à une offre de crédit. Le deal est simple : pour un coût mensuel étalé sur deux ans, vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et obtenez une Xbox Series X ou une Xbox Series S (ce n’est pas une location).

L’offre Xbox All Access, inédite en France alors qu’elle a été lancée en 2018 aux États-Unis, démarre à 24,99 euros par mois pour la Xbox Series S (le prix pour la Xbox Series X n’est pas encore connu mais devrait être aux alentours des 34,99 euros par mois). Elle sera proposée au sein des enseignes Fnac et Micromania-Zing. Est-ce intéressant ? Le calcul est assez rapide à faire.

Faut-il acquérir une Xbox Series S avec le Xbox All Access ?

Pour voir si le service Xbox All Access est intéressant, financièrement parlant, il faut calculer le coût total au bout de la période des deux ans. Soit 599,76 euros (24 x 24,99 euros). En séparé, la facture s’élève à 611,75 euros. Cette somme correspond à l’addition entre le prix de la console (299,99 euros) et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate payé 12,99 euros par mois pendant 2 ans (24*12,99). Il y a donc une légère différence de 11,99 euros, en faveur du Xbox All Access. Elle sera gommée si vous n’avez jamais été abonné auparavant puisque le premier mois est facturé 1 euro.

Sur le papier, on peut penser que le Xbox All Access est plus intéressant. En réalité, il ne convient pas nécessairement à tout le monde. Le Xbox Game Pass Ultimate réunit des fonctionnalités qui, peut-être, ne vous intéresseront pas (jeu en ligne, jeu en streaming sur mobile, catalogue PC…). Si tel est le cas, un abonnement à la formule classique du Xbox Game Pass peut suffire et ne coûte que 9,99 euros par mois. Au bout de deux ans, vous aurez payé 539,75 euros.

Il y a aussi la notion d’engagement : avec le Xbox All Access, vous serez abonné au Xbox Game Pass Ultimate pendant deux ans, même si vous n’êtes plus satisfait après quelques mois. En achetant la console séparément, vous êtes libre de gérer votre abonnement mensuel comme vous le désirez, en fonction de vos besoins.

Notez aussi que le Xbox All Access vous détourne des éventuelles promotions appliquées à la console ou à l’abonnement en lui-même. Il devient intéressant si on est sûr de vouloir accéder au Xbox Game Pass Ultimate pendant 2 ans, en profitant de tous ses bénéfices. Dernier bon point le concernant, vous ne serez pas concernés par les éventuelles inflations.

Le Xbox All Access en résumé :

Avantages Inconvénients L’équivalent d’un crédit à taux 0 L’engagement de deux ans Toutes les fonctionnalités du Game Pass Ultimate (catalogue de jeux, jeu en ligne, jeu mobile en streaming) Zéro flexibilité Une console nouvelle génération à un coût attractif Payer plus pour des fonctionnalités pas forcément nécessaires Pas d’inflation pendant deux ans

