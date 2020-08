Une manette Xbox liée à la future génération de console s'est visiblement retrouvée entre les mains d'un utilisateur avant l'heure. Elle est liée à la Xbox Series X, mais aussi à la Xbox Series S.

Quand sera officialisée la Xbox Series S ? En tout cas, son existence ne fait plus l’ombre d’un doute. Un nouvel indice est apparu ces dernières heures sur internet : quelqu’un a pu mettre la main sur une manette Xbox nouvelle génération. Sur le packaging, on peut lire qu’elle fonctionne sur Xbox Series X… et Xbox Series S — console toujours au stade des rumeurs. L’information a été confirmée par The Verge dans un article publié le 9 août.

Autre particularité de cet accessoire, il est blanc. Jusqu’a aujourd’hui, Microsoft n’avait montré qu’une manette noire — assortie à la couleur de la Xbox Series X. Tout porte à croire que la Xbox Series S serait elle aussi disponible en blanc. On retrouverait alors le schéma de couleur de la génération actuelle : blanc pour la Xbox One S et noir pour la Xbox One X.

La Xbox Series S annoncée en août ?

Ladite manette dénichée sur le marché gris affiche les mêmes caractéristiques que celle annoncée avec la Xbox Series X : croix directionnelle hybride, grip sur les gâchettes, nouveau bouton ‘Partagez’ et port USB-C. Elle fonctionne avec des piles (ou une batterie non fournie) et peut être utilisée sur Xbox One, Windows 10, iOS et Android. Le coloris officiel s’appellerait ‘Lunar White’.

Microsoft pourrait annoncer la Xbox Series S ce mois-ci, à l’occasion d’une nouvelle conférence diffusée en ligne. En juillet dernier, la firme de Redmond a tenu un Xbox Games Showcase centré sur les jeux de la future génération — et le Xbox Game Pass.

L’idée derrière la Xbox Series S serait de proposer une gamme avec un modèle plus abordable. La puissance serait moindre par rapport à la Xbox Series X (4 téraflops contre 12), ce qui permettrait à Microsoft d’abaisser le prix plancher. Elle pourrait avoir un rôle important dans la lutte contre Sony, qui commercialisera la PS5 en deux versions (dont une dépourvue d’un lecteur de disque).

