Microsoft travaillerait sur le lancement de la Xbox Series S, en parallèle de la Xbox Series X. Le but serait de commercialiser une console nouvelle génération moins puissante, mais plus abordable. Que sait-on du produit ?

Tout porte à croire que Microsoft a dans l’idée de lancer non pas une, mais deux consoles « future génération ». D’un côté, nous avons déjà la Xbox Series X, très puissante, et, de l’autre, nous pourrions avoir la Xbox Series S, plus abordable. Des rumeurs à son sujet circulent depuis plusieurs mois et l’officialisation pourrait finalement avoir lieu en août, à en croire un article d’Eurogamer publié le 29 juin.

Microsoft mettrait au point une gamme de consoles capables de faire tourner les mêmes jeux mais pas avec la même qualité visuelle. En ce sens, la Xbox Series S permettrait à un public moins exigeant, qui ne rêve pas forcément de la 4K à tout prix, d’accéder au futur du jeu vidéo sans se ruiner. En attendant l’annonce, on fait le point sur ce que l’on sait sur cette console.

Blanche comme la Xbox One S ?

Contrairement à Sony, Microsoft a très vite dévoilé le design de la Xbox Series X, qui ressemble à une mini tour de PC (pour mieux dissiper la chaleur). Concernant la Xbox Series S, c’est le flou total mais on peut s’attendre à des différences. Au niveau de la finition, elle pourrait plus volontiers opter pour une robe blanche, comme c’est le cas pour la Xbox One S. S’il reprend la nomenclature de la gamme actuelle (Xbox One S et Xbox One X), Microsoft devrait aussi appliquer le même schéma de coloris (blanc pour Xbox One S et noir pour Xbox One X).

Comme la Xbox Series X, la Xbox Series S devrait être compatible avec tous les accessoires Xbox — y compris la manette actuelle. Elle pourrait néanmoins être accompagnée d’un pad blanc.

Une console moins puissante

Alors que la Xbox Series X se présente comme la console la plus puissante jamais conçue, la Xbox Series S s’appuierait sur des caractéristiques plus modestes. The Verge aurait eu accès à des documents indiquant la fiche technique suivante, partagée le 29 juin : une carte graphique avec une puissance de 4 téraflops (contre 12 pour la Series X), 7,5 Go de RAM (contre 13,5) et un processeur avec la même cadence que celui de la Xbox Series X.

Avec la Xbox Series S, Microsoft ne viserait pas la 4K native mais des définitions moindres : 1080p et 1440p, généralement plébiscitées par les joueurs PC. En réalité, la console pourrait être l’alliée idéale du Xbox Game Pass puis, ensuite, de Project xCloud (du jeu vidéo en streaming).

Le même catalogue

La Xbox Series S ferait bien évidemment tourner les mêmes jeux que la Xbox Series X, ce qui veut dire les quatre générations lancées par Microsoft (depuis la toute première Xbox). Néanmoins, les graphismes seraient moins rutilants. Sur ce point, les ingénieurs de la multinationale ont mis au point une technologie baptisée Smart Delivery : elle est pensée pour offrir la meilleure version du jeu en fonction de la plateforme possédée. C’est une autre preuve que Microsoft mise sur un écosystème plutôt qu’une seule console.

Sortie en même temps que la Xbox Series X ?

On ne sait pas quand sortira la Xbox Series X, ni à quel prix. Il en est de même pour la Xbox Series S. Seront-elles disponibles en même temps, c’est-à-dire en fin d’année ? Ce serait intéressant à suivre, dans la lutte face à la PS5.

Crédit photo de la une : Reddit