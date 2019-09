Vous hésitez entre une Switch et une Switch Lite ? Les deux consoles partagent quasiment le même catalogue, mais pas les mêmes arguments. On fait le point pour vous aider.

Quelle Switch dois-je acheter ? C’est la question que certains vont se poser à compter du 20 septembre 2019, date de sortie de la version Lite officialisée cet été. Et pour cause : bien qu’elles partagent le même catalogue de jeux (à quelques exceptions près), les deux consoles ne répondent pas tout à fait aux mêmes besoins. En prime, elles ne sont pas au même prix : la Nintendo Switch Lite (que Numerama a testée ici) est vendue sous la barre des 200 euros quand le modèle de base se situe plutôt aux alentours des 300 euros.

Pas de panique, on va vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos préférences. Pour cela, on répond à quelques questions essentielles, celles que vous pourriez vous poser avant d’aller dans un magasin. Si vous optez pour une Switch Lite, n’hésitez pas à consulter nos guides sur les accessoires et les jeux que nous jugeons indispensables.

Je veux le meilleur écran

La Switch Lite et la Switch partagent la même définition (720p) tandis que la plus grosse des deux versions bénéficie d’un écran de 6,2 pouces (contre 5,5 pouces pour l’autre). Les 0,7 pouce d’écart sont-ils déterminant pour le confort visuel ? Pas vraiment. Dans les faits, il n’y a pas de meilleur écran : il y a juste un grand écran d’un côté et un plus petit de l’autre.

Au final, le meilleur écran sera peut-être la télévision sur laquelle vous pourriez brancher la Switch normale — chose qui n’est pas possible avec la Switch Lite.

En résumé : avantage Switch (pour moins d’un pouce).

Je veux la meilleure autonomie

Première chose à savoir sur ce critère : l’autonomie est loin d’être le point fort de la Switch, toutes versions confondues. Sur un jeu gourmand comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild (qui sert d’ailleurs de benchmark à Nintendo), vous ne dépasserez pas les 4 heures d’autonomie — dans le meilleur des cas.

Concrètement, la Switch a une moins bonne autonomie que la Switch Lite, qui a une moins bonne autonomie que la Switch 2e génération (prêtez attention à la boîte pour ne pas vous tromper).

En résumé : avantage Switch (la dernière version, celle avec une boîte rouge).

Je veux jouer à tous les jeux (y compris les nouvelles expériences)

La Switch Lite se destine exclusivement à un usage portable, faisant perdre les arguments à la promesse initiale de la Switch, qui prônait la multiplicité des manières de jouer (sur un téléviseur, un coin de table ou en mode 100 % nomade). Problème ? Certains jeux tirent partie de cette facette, comme 1-2-Switch ou Super Mario Party. Par conséquent, la Switch Lite n’est pas compatible avec 100 % du catalogue Switch, et seuls les titres portables le sont. Rassurez-vous, la majorité des jeux est concernée (signalés par un macaron sur le packaging, comme ci-dessous).

Autre point, la Switch Lite, dépourvue de Joy-Con détachables, n’accepte pas les nouvelles façons de jouer développées par Nintendo. On parle ici du Labo (constructions en carton) et de Ring Fit Adventure (expérience de fitness). Ces produits s’appuient en effet sur les nombreux capteurs intégrés dans les Joy-Con.

En résumé : avantage Switch.

Je m’en fiche de jouer sur un téléviseur

La Switch classique représente l’expérience complète. Avec elle, vous n’aurez aucune vraie barrière (autre que celles techniquement voulues par Nintendo). Mais peut-être n’avez-vous pas envie de payer 100 euros de plus pour des options que vous ne voulez pas. En premier lieu, on pense au dock qui permet de relier la console à son téléviseur. Si cet argument ne vous intéresse pas, la Switch Lite est votre amie. Car un écran un peu plus grand ne vaut pas une facture alourdie de 100 euros.

En résumé : avantage Switch Lite.

Je veux une vraie croix directionnelle

Adeptes des jeux de combat et/ou en 2D ? Vous avez forcément besoin d’une vraie croix directionnelle. Sur la Switch normale, elle est remplacée par quatre boutons indépendants disposés en croix, ce qui fait perdre en précision et ergonomie pour certaines manipulations (exemple : les quarts de cercle dans Street Fighter). La Switch Lite supprime ce défaut. En revanche, ses boutons situés sur la tranche sont de moins bonne qualité. Pas glop pour les jeux de tir…

En résumé : avantage Switch Lite.

J’aime le multijoueur

Côté multijoueur, la Switch Lite fait tout ce que la Switch sait faire (y compris pour les modes en ligne avec l’abonnement Nintendo Switch Online). Elle est cependant privée du mode table, qui permet d’improviser une partie sur le pouce avec un ami — chacun prenant un Joy-Con.

En résumé : avantage Switch.

Je veux une Switch colorée

Vous avez peut-être envie de mettre un peu de couleur dans votre sac ou vos mains. Dans ce cas, la Switch Lite est toute disposée. Au lancement, le modèle gris un peu triste est accompagné de versions jaune et turquoise. Et on imagine que Nintendo ne s’arrêtera pas en si bon chemin (une édition Pokémon Épée et Bouclier est déjà prévue). Sur la Switch normale, dont la partie tablette est noire, on peut aller chercher l’exotisme grâce aux Joy-Con déclinés en plusieurs couleurs (rouge, bleu, vert, jaune, violet, orange…). Une personnalisation qui peut coûter cher…

En résumé : avantage Switch Lite.

Je veux la version la plus solide

La Switch normale affiche des finitions plus premium, là où la Switch Lite se distingue par son aspect plus jouet. Mais il ne faut pas se fier aux apparences : la plus petite des deux, vouée à être transportée un peu partout, est plus solide. Ou, disons, moins fragile. C’est un critère de choix pour celles et ceux qui ne seraient pas très soigneux (attention tout de même à l’écran, qui est tactile, et peut se rayer facilement). En outre, la Switch Lite ne rencontrera jamais de problèmes avec les Joy-Con, dont la fiabilité a été mise à rude épreuve depuis le lancement.

En résumé : avantage Switch Lite.

Je veux l’offrir à un enfant

Avec son catalogue varié et ses jeux très grand public, la Switch est la console parfaite pour les enfants (il y a même Fortnite, mais il faudra faire attention à ce qu’ils n’y soient pas trop accrocs). La Switch Lite l’est encore plus : plus compacte (pour leurs petites mains), plus solide (parce qu’ils font moins attention) et pas de Joy-Con détachables (ils ne pourront pas les perdre ou les jeter). En prime, ils n’auront pas la possibilité de monopoliser votre téléviseur comme c’est le cas avec la Switch normale. La définition de la paix à la maison.

En résumé : avantage Switch Lite.