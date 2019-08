On vous dit comment différencier les deux Switch de Nintendo.

Nintendo a décidé d’améliorer sa Switch avec un modèle doté d’une meilleure autonomie. Les performances à la hausse ont été confirmées par des premiers tests sérieux. Cette nouvelle version est amenée à remplacer l’actuelle dans les rayons. Outre l’autonomie, rien ne distingue les deux générations, pas même le prix.

Il existe un risque de confusion entre les deux consoles qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau (jusqu’à épuisement des stocks du modèle d’origine). Quitte à acquérir une Switch aujourd’hui, autant que ce soit la dernière mouture en date — capable d’offrir un temps de jeu presque deux fois plus important sur les titres les plus gourmands. Comment ne pas se tromper ? On vous dit tout.

Quelle disponibilité ?

La nouvelle Switch est déjà disponible aux États-Unis. En France, Numerama peut confirmer, après des discussions avec Micromania, qu’elle pourra être obtenue d’ici la fin de semaine prochaine au plus tard. Le site de l’enseigne propose la console en précommande au prix de 329,99 euros avec un lancement calé pour le 20 août. On trouve aussi le produit chez Boulanger, qui promet une livraison pour le samedi 24 août à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ce qu’il faut retenir ? La commercialisation de cette Switch est imminente.

N’espérez pas, en revanche, un programme d’échange comme celui qui est offert à certains propriétaires nord-américains. Selon les informations de Polygon publiées le 16 août 2019, Nintendo propose à celles et ceux ayant acquis une Switch après le 17 juillet — date de l’annonce — d’obtenir la nouvelle version. Les intéressés doivent simplement s’acquitter des frais de renvoi de la console qu’il souhaite remplacer. Numerama a demandé à Nintendo si cette initiative était prévue pour la France et nous sommes dans l’attente d’une réponse. De son côté, Micromania n’en a pas entendu parler.

Comment reconnaître la nouvelle Switch ?

La boîte

Nintendo n’a pas changé le design et, pour différencier les deux modèles, le constructeur a joué sur le packaging. Celui de la nouvelle version a une prédominance de rouge. La position des éléments affichés sur la boîte a également été inversée : la console passe à gauche, les Joy-Con à droite.

Conseil : si vous commandez une Switch sur internet, veillez à bien recevoir le bon packaging avant de déballer.

Le numéro de série

Le numéro de série diffère entre les deux Switch : HAC-001 pour la première, HAC-001-01 pour la deuxième. Pour le vérifier, rendez-vous au dos de la console, en-dessous du logo.

Le vrai test

Vous avez encore des doutes ? Lancez The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Si la console dépasse les trois heures d’autonomie, félicitations, vous êtes bel et bien en possession de la nouvelle Switch.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte