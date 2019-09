Maxime Claudel - il y a 16 minutes Pop culture

Nintendo agrandit sa gamme Switch avec une déclinaison Lite 100 % portable qui sort ce 20 septembre 2019. Et pour la transporter dans les meilleures conditions, il va falloir quelques accessoires indispensables.

Nintendo va commercialiser une une version Lite de sa Switch classique, limitée dans certaines fonctionnalités. Pour faire simple, elle abandonne le côté hybride de la console pour se concentrer sur une expérience 100 % portable. Plus concrètement, la Switch Lite est un peu plus petite et ne peut pas être reliée à un téléviseur.

Bref, la Switch Lite a tous les arguments pour devenir la Switch que l’on emmènera partout, que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail, aller à l’école ou partir en voyage. Et pour la transporter en toute sérénité, il vaut mieux être bien équipé. C’est l’objet de notre guide d’achat centré sur les accessoires indispensables pour profiter de sa Switch Lite dans les meilleures conditions, qu’importe les conditions.

Pour protéger sa Switch Lite

Protection écran

Pour ne pas rayer son écran

Dans la vie, il y a ceux qui appliquent un film de protection sur tous les écrans qu’ils utilisent. Et il y a les autres. Peu importe dans quel camp vous vous trouvez, il vous est possible de protéger la dalle de la Switch Lite contre les rayures (une acquisition qui se justifie encore plus pour des parents soucieux de ne pas voir leurs enfants abîmer leur cadeau). Attention, l’écran — tactile — de la Lite est plus petit que celui de la Switch : il faut acheter un film spécifique 5,5 pouces (non, vous ne pourrez pas utiliser celui que vous avez en trop depuis le lancement de la première Switch, qui est adapté à l’écran 6,2 pouces).

Pochette de transport

Sobre et pratique

Si on peut se passer d’un film protecteur pour l’écran, une coque de transport relève de l’achat indispensable. Personne n’a envie d’une console qui s’abîme parce qu’elle a été simplement glissée dans un sac beaucoup plus gros qu’elle (dans une poche, elle ne passe pas), surtout avec un écran tactile sensible aux rayures. Dans cette catégorie, on ne pourra que conseiller la pochette de transport officielle, qui a la taille parfaite et s’appuie sur une qualité de finition exemplaire. En prime, elle est livrée avec… une protection écran !

Pour jouer plus longtemps

Batterie externe USB-C

De quoi prolonger l'autonomie

L’autonomie de la Switch Lite est meilleure que celle de la première Switch (4 heures sur le très gourmand The Legend of Zelda : Breath of the Wild). Toutefois, elle reste insuffisante pour assurer long trajet en voiture (sur le siège passager) ou en train. Pas de panique, les Dieux de la tech ont inventé les batteries externes, qui permettent d’alimenter un appareil même quand on n’a pas de prise à proximité. Sur ce marché, personne ne fait mieux que les solutions proposées par Anker. Le fabricant commercialise même une batterie externe officielle (disons validée par Nintendo). La version 20100 promet deux à trois sessions complètes en plus.

Chargeur allume-cigare

Pour les trajets en voiture

Adepte des voyages en voiture ? Il sera peut-être judicieux de vous munir d’un adaptateur allume-cigare pour alimenter la Switch Lite. On garde quand même en tête un point très, très important : ne jouez pas à la console si vous êtes le conducteur.

Pour ne pas embêter vos voisins

Casque

Le meilleur casque Gaming

Quand on joue, on a envie d’être immergés à 100 %. Et ce n’est pas qu’une histoire de jolis graphismes : il faut du son. Le hic avec une console portable ? On est amenés à y jouer à l’extérieur de chez soi, avec des gens autour qui ne veulent pas être dérangés. L’utilisation d’un casque — ou, à minima, des écouteurs — est indispensable pour profiter de la bande-son de ses jeux. Le hic avec la Switch Lite ? Elle n’est pas compatible avec un produit sans fil (il faut passer par un dongle non officiel). Bref, le port jack est votre ami et, là, vous avez l’embarras du choix. Le meilleur casque gaming ? Le SteelSeries Arctis 7, filaire pour la Switch Lite (mais il est aussi sans fil au cas où Nintendo se décide à améliorer les fonctionnalités Bluetooth de sa console, car pour l’instant, ce n’est pas compatible).

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte