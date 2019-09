Nintendo a officialisé une nouvelle manière de jouer à la Switch. Comme le Wii fit en son temps, Ring Fit Adventure joue la carte du fitness.

Le 5 septembre dernier, Nintendo diffusait un teaser montrant un accessoire très étrange pour sa Switch. Une semaine plus tard, la firme nippone vient d’officialiser cette nouvelle manière de jouer avec sa console hybride : Ring Fit Adventure. Elle se présente comme un jeu d’aventure qui forcera les utilisateurs à bouger devant leur écran. La sortie est prévue pour le 18 octobre.

Ring Fit Adventure repose sur deux accessoires dans lesquels viennent s’insérer chacun des Joy-Con : un mini cerceau flexible baptisée Ring-Con et une sangle à enfiler sur sa cuisse. Ils permettent de ne plus avoir besoin d’utiliser les boutons de contrôle.

Notons que ce nouveau produit est de facto incompatible avec la Switch Lite, dépourvue de Joy-Con détachables.

Avec RingFit Adventure, la Switch va nous faire bouger

Flexible, le Ring-Con apparaît comme le cœur de Ring Fit Adventure : il agit comme un détecteur qui convertit des mouvements en actions dans le jeu d’aventure coloré. Par exemple, exercer une pression permettra de lancer une attaque plus ou moins puissante. La sangle, pour sa part, fonctionne avec le bas du corps (on avance en courant sur place, plus ou moins rapidement). Comme à son habitude, Nintendo s’adresse à un large public : on pourra calibrer l’intensité de l’expérience en fonction de sa condition physique.

Les combats prennent la forme de petits exercices comme on peut en faire chez soi ou dans une salle de sport (exemples : squat, flexions, yoga,,,). Ils mobilisent les membres inférieures comme supérieures pour un entraînement complet. Bien évidemment, Ring Fit Adventure se veut le plus didactique possible et montrera les positions à adopter pour réaliser correctement les mouvements (l’idée n’étant pas de faire n’importe quoi). Il y aura aussi des mini-jeux pour se concentrer sur un groupe musculaire ou des programmes plus exhaustifs.

Nintendo n’en est pas à son premier essai en matière de jeux vidéo qui poussent à faire du sport devant la télévision. Dès son lancement, la Wii permettait de faire du tennis grâce à Wii Sports (livré avec la console). Puis, Nintendo a commercialisé Wii Fit, une expérience articulée autour d’une balance.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte