Vous avez attendu la Nintendo Switch Lite pour craquer ? Voici les jeux incontournables, que les propriétaires de la console doivent posséder à tout prix (selon nous, bien sûr).

Grâce à la Switch Lite proposée sous la barre des 200 euros, Nintendo rend le catalogue de sa console phare plus accessible. Et certains ont peut-être attendu que le prix plancher baisse pour craquer. Ils ont raison : aujourd’hui, la Switch et sa déclinaison Lite peuvent s’appuyer sur plusieurs dizaines de jeux de qualité — avec de la variété en prime.

La Switch Lite est votre première Switch ? Pas de panique, on a désigné trois productions incontournables que vous pouvez acheter les yeux fermés. En plus d’êtres compatibles avec la console 100 % portable (certains ne le sont pas), ils reposent sur le savoir-faire de Nintendo en matière de générosité, de gameplay innovant et/ou d’aventure avec un grand A. On a également mis deux titres bonus qui méritent le détour car ils sont gratuits.

Les trois indispensables

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Grandiose

Les premiers propriétaires de la Nintendo Switch n’oublieront jamais les dizaines d’heures passées à arpenter Hyrule, à résoudre des difficiles énigmes et s’émerveiller devant le paysage. Lancé en même temps que la console hybride, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est l’un si ce n’est le meilleur jeu du catalogue. Il n’y a dès lors aucune raison de se priver de l’aventure contemplative, exigeante et avant-gardiste de Link en format 100 % nomade. D’autant qu’une suite est actuellement en développement.

Super Mario Odyssey

Un excellent Mario en 3D

À chaque nouveau Mario, on se dit ‘Ah, encore un Mario… » et, la plupart du temps, l’agacement se transforme en plaisir immense. Avec Super Mario Odyssey, Nintendo est encore parvenu à réinventer une formule que l’on croyait définitivement épuisée. Ici, le gameplay est basé sur un vulgaire chapeau qui permet à la mascotte de repousser les limites de la plateforme, et la structure du jeu autorise même les sessions courtes (parfait pour une expérience 100 % portable). Assurément le meilleur Mario depuis Super Mario Galaxy.

Mario Kart 8 Deluxe

Les courses conviviales

La saga Mario Kart est la définition du fun et du convivial, derrière laquelle Nintendo ne sacrifie pas l’argument gamer (le gameplay est plus technique qu’on pourrait le croire). Avec un portage gonflé aux hormones, Mario Kart 8 Deluxe rassemble le meilleur des précédents épisodes. Un nombre incalculable de circuits, un casting de choix, des modes de jeu à la pelle… Sur Switch Lite, on perdra quand même une qualité : la possibilité d’improviser une partie sur le pouce avec le mode table et les Joy-Con détachables. Mais il synchroniser votre Switch Lite avec d’autres pour jouer (chacun aura son écran).

Le duo à ne pas manquer

Fortnite

Le phénomène du moment

Difficile de passer à coté du phénomène Fortnite en 2019… Car force est de reconnaître qu’Epic Games a tout compris avec son Battle Royale. Entre la prise en main accessible, la marge de progression qui rend accro et le contenu régulièrement mis à jour, Fortnite parvient à se renouveler à chaque partie. Ce n’est pas pour rien qu’il a dépassé les 250 millions de joueurs dans le monde il y a quelques mois. En prime, il est gratuit sur l’eShop.

Tetris 99

Tetris x Battle Royale

Les plus âgés d’entre nous se souviennent sans aucun doute de tous ces moments passés à jouer à Tetris sur l’illustre Game Boy. Tetris 99, fourni avec le Nintendo Switch Online (19,99 euros pour un an), est un peu une Madeleine de Proust. Sauf qu’elle est modernisée à la faveur d’un enrobage Battle Royale qui renforce l’aspect compétitif. Pour le reste, il s’agit toujours d’empiler des briques et de casser des lignes. Une formule intemporelle… Et qui rend accro.

