Les 8 films Harry Potter le 1er novembre

Ce mois-ci, plusieurs séries originales de Netflix sont de retour pour une nouvelle saison : on fait notamment nos adieux à House of Cards. Mais la grosse nouvelle est évidemment l’arrivée des 8 films Harry Potter, le 1er novembre 2018, sur la plateforme française.

House of Cards, saison 6 — 2 novembre

Il est l’heure de faire ses adieux à Claire Underwood (Robin Wright) dans cette dernière saison de la série politique phare de Netflix. Un volet garanti sans Kevin Spacey, à la suite des nombreuses accusations de harcèlement et agressions sexuelles contre l’acteur.

Westside, saison 1 — 9 novembre

À la frontière entre la série et la télé réalité, la nouvelle production de Netflix suivra 9 musiciens de Los Angeles et leur parcours pour devenir célèbre.

Narcos : Mexico, saison 1 — 16 novembre

À l’origine prévue comme une quatrième saison de Narcos, il s’agira finalement d’une série à part.

La méthode Kominsky, saison 1 — 16 novembre

Chuck Lorre (le papa de The Big Bang Theory) est de retour avec une nouvelle série sur des hommes blancs (Michael Douglas, Alan Arkin). Mais cette fois, ils sont vieux ! La révolution est en marche.

1983, saison 1 — 30 novembre

La toute première série polonaise de Netflix revient sur une conspiration à grande échelle sur un air de thriller intellectuel. À ne pas confondre avec Deutschland 83, la très bonne série allemande sortie en 2015.

Harry Potter, opus 1 à 8 — 1er novembre

Vous reconnaissez cette petite ritournelle entêtante : c’est bien le générique des films Harry Potter, qui arriveront TOUS en même temps sur Netflix France. Une annonce importante pour les fans, alors que Warner Bros (producteur des longs-métrages) envisagerait de lancer sa propre plateforme de SVOD concurrente.

De l’autre côté du vent — 2 novembre

Netflix est parvenu à terminer le célèbre film inachevé d’Orson Welles. On y suit un vieux réalisateur qui revient à Hollywood après un passage à vide. L’acteur principal, John Huston, est mort en 1987.

Madame Bovary — 4 novembre

Un film écrit par la française Sophie Barthes.

Outlaw King, le roi hors-la-loi — 9 novembre

Ce nouveau film Netflix est inspiré de la vie du roi Robert 1er d’Écosse, l’une des figures les plus célèbres de l’histoire écossaise.

La ballade de Buster Scruggs — 16 novembre

À l’origine, le projet devait être une mini-série : ce sera finalement un films découpé en plusieurs sketchs, réalisé par les frères Joel et Ethan Coen. En bonus, on voit même une femme dans la bande-annonce (si si, pendant une seconde à 0:15, promis).

Transformers, l’âge de l’extinction — 20 novembre

Que manquait-il à un film sur des robots-voitures ? Des robots-dinosaures. C’est fait. Voilà.

A Christmas Prince : Royal Wedding — 30 novembre

Après A Christmas Prince l’an dernier (2017), Netflix produit un nouvel opus de cette comédie romantique légère faite pour la saison de Noël.

Follow This, partie 3 — 1er novembre

BuzzFeed et Netflix continuent leur partenariat avec des nouveaux épisodes de la série documentaire « Follow This », où un ou une journaliste du site d’information enquêtent sur un sujet de société (les romans d’amour amish, la beauté bollywoodienne, l’ASMR, etc)

Ils m’aimeront quand je serai mort — 2 novembre

C’est le mois Orson Welles sur Netflix : alors que sortira le même jour la version finalisée de son long-métrage inachevé De l’autre côté du vent, la plateforme met en ligne un documentaire sur le processus complexe de fabrication de ce long-métrage.

Remastered : Tricky Dick & The Man in Black — 2 novembre

Netflix continue sa série de documentaires Remastered sur des monuments de l’histoire de la musique. Cette fois : la visite de Johnny Cash à la Maison-Blanche alors habitée par Nixon, à l’opposé de ses convictions politiques.

Explore le monde, saison 1 — 2 novembre

Cette série documentaire pour enfants et jeunes adultes (et pourquoi pas : pour tout le monde) produite par Pharrell Williams a pour vocation d’éduquer les spectateurs de manière pédagogique, avec beaucoup d’exemples et de mises en scène fun.

Trolls, en avant la musique !, saison 4 — 2 novembre

Spirit, saison 7 — 9 novembre

She-Ra et les princesses au pouvoir, saison 1 — 16 novembre

Netflix a produit ce reboot très attendu de l’histoire de la sœur de Musclor.

La magie de Motown, saison 1 — 20 novembre

Netflix lance cette série musicale dont chaque épisode de 11 minutes sera centré sur un épisode sur une chanson du label Motown. Le héros est Ben, un petit garçon noir « avec un grand cœur et une immense imagination ».

Spy Kids, mission critique, saison 2 — 30 novembre

