Diablo III est visiblement une grosse sortie sur Switch. Pour preuve, il aura droit à sa console collector.

Diablo III sera à coup sûr l’un des temps forts de cette fin d’année sur Switch. Dans un communiqué de presse publié le 15 octobre 2018, Blizzard Entertainment et Nintendo ont officialisé la commercialisation le 2 novembre 2018 d’un pack qui rassemble le jeu et une console collector. On a même droit à un aperçu en vidéo.

Il ne s’agira pas d’un simple bundle : la Switch sera décorée au dos, tout comme le dock qui permet de la relier à son téléviseur. À contrario, les Joy-Con seront simplement gris. Dans la boîte, on trouvera aussi une pochette de rangement et de transport pour les déplacements.

Nouvelle console collector

Notons que le pack ne contiendra pas une version physique de Diablo III, accompagné ici de ses extensions Rise of the Necromancer et Reaper of Souls. Un code de téléchargement sera fourni pour l’installer sur sa Switch à partir de l’eShop.

Les fans de Nintendo auront attendu très longtemps avant de pouvoir mettre la main sur des Switch vendues en édition limitée. En cette fin d’année, ils vont être servis, entre les éditions Pokémon : Let’s Go, Pikachu & Évoli, Super Smash Bros. Ultimate et maintenant Diablo III.

