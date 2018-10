Nintendo pourrait commercialiser une nouvelle version de la Switch en 2019.

Il est l’heure de sortir les pincettes : selon les informations du Wall Street Journal publiées le 4 octobre 2018, une nouvelle version de la console Switch serait dans les tuyaux, en vue d’une commercialisation à l’été 2019.

Compte tenu des habitudes de Nintendo, l’indiscrétion est crédible. Comme il l’a fait à de maintes reprises avec la 3DS, le géant japonais pourrait gommer quelques défauts de la première mouture de la Switch. On rappelle que la console hybride, dont les volumes de vente sont très importants, fêtera ses deux ans au mois de mars prochain.

New version of Nintendo Switch may arrive as soon as summer next year, sources say. Machine specs not finalized yet, but one option is improvement on display. 3rd publishers hope new Switch would give clear hint what would happen on 3DS line.https://t.co/0qcQshYm2a

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) October 4, 2018