Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois d'octobre 2018.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France au mois de septembre, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait. Ce mois-ci encore, de nombreux contenus — majoritairement des films — s’en iront dès le 1er octobre !

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en mai, juillet, août et septembre.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Machete — 1er octobre

Jason Bourne, les 4 films — 1er octobre

Les quatre films de la saga Bourne vont quitter le catalogue Netflix France le 1er octobre — il ne vous reste plus beaucoup de temps si vous souhaitez miser sur un marathon-Matt-Damon.

Boca Juniors 3D — 1er octobre

28 semaines plus tard — 1er octobre

Les garçons et Guillaume, à table — 1er octobre

Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 2013, le film a été encensé par une partie du public, mais a été critiqué pour sa représentation simpliste de l’homosexualité.

Be cool — 1er octobre

Menteur, Menteur — 1er octobre

Ce classique a beau avoir vieilli, on ne peut pas dire non à Jim Carrey.

Le Casse de Central Park — 1er octobre

Échange standard — 1er octobre

Retour vers le Futur 2 — 1er octobre

Les Nike qui se lacent automatiquement <3

Robin des bois — 1er octobre

Ray — 1er octobre

Jérôme Commandeur se fait discret — 1er octobre

Il n’y a pas que des films sur Netflix : la plateforme a de plus en plus de standups américains et français. Deux d’entre eux seront retirés de la plateforme en France au mois d’octobre.

Virginie Hocq : C’est tout moi — 1er octobre

Casper à l’école de la peur, saison 1 — 1er octobre

C’est l’une des rares séries qui disparaîtra du catalogue de Netflix France en octobre.

Still Alice — 5 octobre

Magic in the Moonlight — 21 octobre

30 ans sinon rien — 31 octobre

L’une des comédies romantiques les plus réussies des années 2000 mérite bien que vous la regardiez encore une dernière fois avant son retrait du catalogue !

Last Knights — 31 octobre

