Les traditionnelles comédies romantiques de Noël sont aussi en streaming. Voici 5 histoires d’amour pleines de bons sentiments à déguster sous un plaid devant Netflix : Noël est servi, Que souffle la romance, The Holiday, The Noel Diary et Ma belle famille, Noël et moi.

Totalement insupportable pour certains, aussi attendue que les cadeaux au pied du sapin pour d’autres : la période des romances de Noël est enfin de retour sur les plateformes de SVOD. Mais pour changer de Love Actually et autres réjouissances dégoulinantes d’amour, nous vous proposons de vous plonger dans de nouvelles narrations, aussi apaisantes qu’un bon bain chaud.

Allergiques aux sapins colorés et aux élans du cœur toujours plus exagérés, s’abstenir ! Et si vous préférez d’autres films de Noël, vous pouvez toujours consulter notre guide dédié aux fêtes de fin d’année.

The Noel Diary // Source : KC Bailey/Netflix

Sur Netflix, vous avez ainsi le choix entre les bons petits plats de Noël est servi, la mignonnerie gay de Que souffle la romance, le sourire de Jude Law dans The Holiday, la quête familiale de The Noel Diary ou l’élévation définitive de Kristen Stewart au rang d’icône lesbienne dans Ma belle famille, Noël et moi.

Noël est servi sur Netflix, la guimauve gourmande

Un film qui débute immédiatement par les premières notes de Jingle Bell Rock sent déjà bon le sapin et le chocolat chaud. C’est le cas de Noël est servi, carton surprise sur Netflix, depuis sa sortie sur la plateforme de streaming. Parfait pour anticiper ses recettes de fin d’année, le long-métrage suit l’histoire de Molly Frost, à la tête de son service de traiteur, tout juste choisie pour organiser le dîner de gala le plus important de toute la ville. Et elle trouve évidemment l’amour auprès de Carson, le neveu de son employeur, entre deux parts de brownie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Il est probablement impossible de faire plus gnan-gnan que Noël est servi, qui suit scrupuleusement tous les codes du genre en nous servant des leçons de morale dignes des meilleurs fortune cookies (logique, il est produit par la GAC Family, une chaîne américaine plutôt conservatrice). Idéal pour s’occuper pendant la décoration du sapin ou la préparation des petits fours le jour J.

À voir si vous avez aimé : Un Noël haut en couleur ; Noël, cuisine et romance ; Le Goût de la vie ; Julie & Julia ; The Bear

Un Noël haut en couleur ; Noël, cuisine et romance ; Le Goût de la vie ; Julie & Julia ; The Bear À voir si vous cherchez : romance ; esprit de Noël ; débrancher son cerveau ; histoire d’amour ; pour aller mieux ; bonne humeur ; voir des riches jouer leurs rôles de riches ; entendre tous les tubes de Noël possibles et imaginables ; trouver des idées pour vos repas de fin d’année

Que souffle la romance sur Netflix, la guimauve gay

Peter et Nick sont les meilleurs amis du monde depuis dix ans. Mais lorsqu’ils mentent sur le fait d’être en couple pour Noël, tout va évidemment se compliquer… Que souffle la romance fait partie de ces traditionnelles histoires d’amour dont on connaît immédiatement la fin, avant même d’avoir lancé notre visionnage.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais toute sa saveur vient de son couple gay, à mille lieux des classiques hétéros qui ont squatté nos écrans pendant des décennies, et surtout de son casting. Philemon Chambers, Michael Urie (Shrinking, Ugly Betty) et Jennifer Coolidge (The White Lotus) s’en donnent ainsi à cœur joie pour nous servir une narration queer toute mignonne, que l’on attendait depuis si longtemps. Une douceur inclusive et réconfortante à souhaits, dont on ne se lasse jamais.

À voir si vous avez aimé : Heartstopper ; Love, Victor ; Fire Island ; Dash & Lily

Heartstopper ; Love, Victor ; Fire Island ; Dash & Lily À voir si vous cherchez : romance moelleuse ; comédie doudou ; sans prise de tête ; histoire d’amour gay ; fêtes de Noël ; tout public ; gags ; pour aller mieux ; meilleurs amis (ou pas) ; queer ; relations familiales ; constater à nouveau le talent comique de Michael Urie

The Holiday sur Netflix, la guimauve en or

Jude Law (Sherlock Holmes), Kate Winslet (Titanic), Cameron Diaz (The Mask) et Jack Black (Jumanji : Bienvenue dans la jungle) : peut-on vraiment trouver meilleur casting pour une comédie romantique ? Depuis sa sortie, en 2006, The Holiday est resté un classique dans nos petits cœurs tout mous. Tout part d’un échange de maisons entre Amanda et Iris, qui découvrent deux univers opposés, et laissent, au passage, une chance à l’amour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On peut difficilement faire plus kitsch, mais l’alchimie du quatuor, aux rôles écrits spécialement sur-mesure, et leur talent d’improvisation à l’écran rendent l’ensemble si authentique, que l’on peut difficilement zapper. Un poil trop long (plus de 2h10), The Holiday n’a tout de même jamais perdu ni son piquant, ni son statut de plaisir coupable inimitable.

À voir si vous avez aimé : Love Actually ; Le Journal de Bridget Jones ; Le Come Back ; La Proposition ; Vous avez un mess@ge ; Coup de foudre à Notting Hill ; Ce que pensent les hommes

Love Actually ; Le Journal de Bridget Jones ; Le Come Back ; La Proposition ; Vous avez un mess@ge ; Coup de foudre à Notting Hill ; Ce que pensent les hommes À voir si vous cherchez : romance ; comédie ; classique de Noël ; casting en or ; humour ; feel-good ; mignon ; amour ; échange de maisons ; émotion ; duos parfaits ; paysages enneigés ; les opposés s’attirent ; le sourire de Jude Law, toujours une valeur sûre

The Noel Diary sur Netflix, la guimauve en mode crise existentielle

Un auteur à succès en manque d’inspiration, des secrets familiaux bien enfouis, un journal intime qui change la donne et une jeune femme en quête d’elle-même : clairement, tous les ingrédients d’un bon film de Noël sont réunis dans The Noel Diary. Alors quand, en plus de tous ces arguments mielleux, Justin Hartley (This is Us) occupe le rôle du beau gosse de service en recherche d’amour, forcément, c’est un bingo.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Considéré pour certains comme le meilleur film de Noël disponible de Netflix, le long-métrage possède en effet un petit charme enneigé avec une option « crise existentielle » que l’on n’avait pas forcément vu venir. Mais pas de panique : ça finit tout de même sous un torrent de bons sentiments prévisibles et d’amour dégoulinant, évidemment. Ouf, l’esprit de Noël est sauvé.

À voir si vous avez aimé : This is Us ; Last Christmas ; Dash & Lily ; PS : I Love You

This is Us ; Last Christmas ; Dash & Lily ; PS : I Love You À voir si vous cherchez : romance ; drame ; comédie ; quête identitaire ; fêtes de Noël ; humour ; histoire d’amour ; pour aller mieux ; relations familiales ; aussi sucré qu’un bon chocolat chaud ; chercher à retrouver l’histoire de sa propre famille ; avoir envie d’adopter un chien

Ma belle-famille, Noël et moi sur Netflix, la guimauve du coming-out

On termine cette sélection avec la comédie romantique de Noël probablement la plus réjouissante et traumatisante à la fois. Réalisé par Clea DuVall (Veep, The Handmaid’s Tale), elle-même ouvertement queer, Ma belle-famille, Noël et moi est ainsi la toute première comédie romantique de Noël, dont les personnages principaux sont lesbiens. Une révolution qui permet à Kristen Stewart (Twilight, Charlie’s Angels) et Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Black Mirror) de briller de mignonnerie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais cette comédie romantique cache des thématiques bien plus graves, en abordant l’histoire d’Abby, qui a invité sa petite amie Harper pour fêter Noël dans sa famille, sans jamais avoir fait son coming-out. Clairement éloigné de l’esprit des fêtes de fin d’année au doux parfum de biscuits sortis du four, Ma belle-famille, Noël et moi reste important et nécessaire. Dernier argument pour ne pas rater cette romcom de Noël : Aubrey Plaza (Parks and Recreation, Legion) est de la partie et joue le meilleur rôle.

À voir si vous avez aimé : Que souffle la romance ; Fire Island ; Love Actually ; Last Christmas ; Feel Good ; The L Word

Que souffle la romance ; Fire Island ; Love Actually ; Last Christmas ; Feel Good ; The L Word À voir si vous cherchez : romance de Noël ; réunion familiale ; casting en or ; histoire d’amour ; difficulté du coming-out ; humour ; représentation lesbienne ; voir la première comédie romantique gay de Noël ; détester pour la première fois Mackenzie Davis (enfin, son personnage insupportable)

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !