Fleur Labrunie - il y a 1 heure Pop culture

Vous n'avez plus envie de jouer ni de binge-watcher la dernière série populaire ? Pas de problème, vous pourrez bientôt lire des bandes dessinées sur la Nintendo Switch pour 8 € par mois.

La console hybride vendue à près de 18 millions d’exemplaires diversifie son panel d’applications tierces. Après les services de vidéo à la demande comme Hulu, l’application de lecture InkyPen va être intégrée à la Nintendo Switch dès novembre 2018. C’est ce qu’a annoncé la firme le 21 août 2018.

Un abonnement pour des milliers de titres

Il peut paraître curieux d’associer une console de jeux comme la Switch à une application de lecture. Cependant, la portabilité de celle-ci a séduit un grand nombre de personnes, alors pourquoi ne pas en faire une liseuse ? Dans ce teaser de moins de 30 secondes, on peut noter la facilité avec laquelle l’utilisateur navigue entre les différents titres et pages. Un seul inconvénient, et de taille : on sera obligé de zoomer sur les cases, en raison de la taille de l’écran.

Pour 8 euros par mois, vous pourrez accéder à l’ensemble du catalogue promettant des milliers de titres comme Judge Dredd, Warhammer, L’Incal ou encore Transformers. Des éditeurs tels que Les Humanoïdes associés (éditeur français), Andrews McMeel et Titan feront partie du catalogue. InkyPen sera disponible via le Nintendo eShop en novembre 2018, sans plus de précision sur la date.

Un abonnement BD peut se révéler très intéressant compte tenu du prix d’un seul comic (compter entre 3 et 4 dollars pièce, mais qui peuvent aller jusqu’à 15 euros) et des avantages liés à sa dématérialisation. Nintendo renforce ainsi la polyvalence de sa console et peut même commencer à faire concurrence aux liseuses classiques. Peut-être pourra-t-on même y lire des livres en plus des bandes dessinées, si d’aventure Kindle décide de s’inviter à son tour sur la Switch.