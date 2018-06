Maxime Claudel - il y a 9 heures Pop culture

Nintendo a mis à jour Mario Kart 8 Deluxe afin qu'il soit compatible avec l'un des Toy-Con à construire dans le Labo.

Il y a quelques semaines, Nintendo a lancé son Labo, une nouvelle façon de jouer consistant à construire des accessoires en carton afin d’en faire des manettes spéciales, intelligemment conçues et baptisées Toy-Con. Si on doutait de l’intérêt à long terme — les mini-jeux fournis avec n’occupent pas plus de quelques minutes –, le géant japonais nous fait mentir à la faveur d’une mise à jour gratuite de Mario Kart 8 Deluxe, lequel devient le premier jeu compatible avec un Toy-Con.

Naturellement, vous allez pouvoir utiliser le Toy-Con à l’effigie d’un guidon de moto pour piloter votre véhicule dans Mario Kart 8 Deluxe. On imagine que d’autres jeux du catalogue de la console s’acclimateront eux-aussi du Nintendo Labo.

Une manette de plus pour Mario Kart 8 Deluxe

Cela fait donc une manette de plus pour Mario Kart 8 Deluxe, lequel était déjà jouable avec un seul Joy-Con, deux Joy-Con et le Pro-Controller. Avec le Toy-Con, l’immersion grimpe d’un cran : on tourne le guidon pour prendre un virage, on accélère en maintenant la poignée droite vers soi. En bref, on conduit son kart comme une moto. Pour rappel, le Toy-Con en question se trouve dans le Multi-Kit.

Autre preuve que Nintendo ne laissera pas tomber son Labo, un concours créatif sera organisé cet été en Amérique du Nord pour gagner une Switch Collector arborant une finition Labo, des Joy-Con idoines et un sweat-shirt. Les participants devront donner naissance à un instrument ou imaginer la meilleure expérience de jeu possible. Spoiler : la console est vraiment belle.