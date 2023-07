[Deal du Jour] Aujourd’hui sort sur Nintendo Switch le quatrième opus de la saga Pikmin. Dix ans après le dernier épisode, vous reprenez le contrôle de ces adorables petites créatures dans un jeu parfait pour passer l’été. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Où acheter Pikmin 4 au meilleur prix ?

Pikmin 4 est vendu 59,99 € sur l’eShop de la Switch. Il est proposé au prix de 44,99 € sur le site de Carrefour. Le retrait en magasin et la livraison à domicile sont gratuits.

Pikmin 4 est aussi disponible au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, Pikmin 4 ?

Pikmin est un jeu de stratégie en temps réel où vous incarnez un Hocotatien, sorte de minuscule astronaute en mission, qui s’écrase sur une planète. Votre arrivée accidentelle sur cet étrange monde vous plonge au cœur d’une faune et d’une flore inconnues, où vous rencontrez vos nouveaux compagnons, les Pikmin. Avec leur aide, vous devrez trouver un moyen de réparer votre vaisseau.

Chaque Pikmin est doté d’une capacité (eau, feu, etc.), qui peut être utilisée pour ouvrir des passages, trouver des matériaux et des trésors ou affronter des ennemis. Sans révolutionner la saga, Pikmin 4 est agréable à jouer et propose suffisamment de défis pour ne pas être lassant. Les mécaniques de RPG et l’exploration sont simples, mais efficaces. Très accessible, le jeu offre toute une palette de nouvelles mécaniques pour vous faciliter la tâche. La stratégie est néanmoins toujours au cœur du jeu, et venir à bout de certains boss, tout en optimisant ses ressources, fera le bonheur des joueuses et des joueurs à la recherche d’un peu plus de challenge.

Comme les épisodes précédents, Pikmin 4 est toujours très mignon // Source : Nintendo

Est-ce que Pikmin 4 vaut le coup à ce prix ?

Moins de 50 €, c’est un bon prix pour découvrir ce nouvel épisode de Pikmin. Même si l’histoire principale se termine en une petite vingtaine d’heures, collectionner les trésors, répertorier les créatures et sauver les naufragés vous fera rallumer la console plus d’une fois, à l’instar des korogus dans Zelda: Tears of the Kingdom. En plus du mode Histoire, le mode Dandori est une sorte de course contre-la-montre pour récolter des trésors. Jouable en coop ou en versus en local, il fait oublier l’absence d’un vrai mode coopération pour l’histoire principale.

Graphiquement, le jeu n’est clairement pas le plus beau du catalogue de la Switch. Heureusement, Pikmin 4 est fluide et les concessions graphiques faites se ressentent dans le moteur du jeu. Le titre bénéficie tout de même d’une jolie direction artistique, autant dans ses environnements que dans son bestiaire.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez les meilleurs jeux sur Switch en 2023

👉 Quelles différences entre la Switch et la Switch OLED ?

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.