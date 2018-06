Le 15 juillet prochain, Anker commercialisera deux batteries externes officielles pour la Switch.

La Nintendo Switch est perçue comme une excellente console portable, sans aucun doute la meilleure conçue à ce jour, puisqu’elle permet de jouer à des jeux de type salon à l’extérieur de chez soi. Néanmoins, malgré toutes ses qualités, elle n’offre pas une autonomie suffisante pour pouvoir en profiter très longtemps.

Par exemple, avec les productions les plus gourmandes (exemple : The Legend of Zelda : Breath of the Wild), la machine hybride dépasse à peine les trois heures, soit tout juste de quoi faire un Paris-Marseille en TGV. Un défaut que le spécialiste Anker entend gommer avec deux batteries externes officielles et optimisées, développées en six mois avec Nintendo.

L’autonomie prolongée

Le 15 juillet, Anker et Nintendo commercialiseront donc la PowerCore 13400 mAh (79,99 euros) et la PowerCore 20100 mAh (99,99 euros), deux batteries externes pensées pour être « compactes, robustes et élégantes » et éviter la surchauffe. Elles promettent respectivement jusqu’à 9 et 15 heures d’autonomie supplémentaires en les branchant au port USB-C de la Switch. Soit de quoi assurer un long trajet en avion sans crainte de ne pas avoir un port USB ou une prise secteur à disposition près de son siège.

Nintendo n’est finalement pas allé voir n’importe qui pour corriger l’une ces critiques formulées contre la Switch. Anker, leader en matière de solution de recharge, est à l’origine de produits de très bonne qualité. En prime, il s’agit d’accessoires sous licence, ce qui rassure toujours quant à la qualité et la fiabilité. Mais il faudra y mettre le prix.