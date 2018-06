Vous ne pouvez pas utiliser votre compte Fortnite PS4 sur Switch. Une frustration à laquelle Sony ne semble pas vouloir remédier.

Depuis le 13 juin, les joueurs de Fortnite vivent la désagréable expérience de ne pas pouvoir lier leur compte PS4 (Sony) à la Switch (Nintendo). Seule alternative ? Créer un nouveau compte et par conséquent perdre toute sa progression.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire de la communauté voyant déjà une partie du cross-play bloqué par le seul caprice de Sony, premier un poil orgueilleux. Face à la levée de boucliers, Sony a finalement daigné fournir une réponse aux joueurs en colère.

Sony n’a « rien à ajouter »

« Nous sommes toujours ouverts à ce qui intéresse la communauté PlayStation pour améliorer leur expérience de jeu. Avec plus de 80 millions d’utilisateurs mensuels actifs sur PlayStation Network, nous avons bâti une immense communauté de joueurs qui peuvent jouer ensemble sur Fortnite et d’autres titres en ligne. Nous avons également offert un cross-play de Fornite avec PC, Mac, iOS et les systèmes Android, développant l’opportunité faite aux fans de Fortnite de jouer avec encore plus de gamers issus d’autres plateformes. Nous n’avons rien à dire de plus à ce sujet », a déclaré ce 14 juin un porte-parole de Sony auprès de la BBC.

La société nippone semble ainsi camper sur ses positions, fermant le débat au grand dam des joueurs. Elle estime les options à la disposition de sa communauté suffisantes pour leur permettre une expérience de jeu optimale. La Xbox One restera donc blacklistée du cross-play de la PS4, malgré la main tendue de la part de Microsoft. Tout comme il ne sera pas possible de connecter un compte PS4 sur Switch.

Fortnite est un jeu multijoueurs dont l’exceptionnelle croissance appelle à une évolution de l’usage des consoles. C’est un point de vue adopté par Samantha Loveridge, éditrice associée chez GamesRadar+ : « Fortnite est absolument massif et il le sera de plus en plus — il est sur le point d’arriver sur Android — donc Sony devrait commencer à réfléchir sur son écosystème cloisonné. » Fortnite sur Switch a déjà été téléchargé plus de deux millions de fois en moins de 24 heures.

Me 2. — Phil Spencer (@XboxP3) March 10, 2018