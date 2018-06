La surprise n'aura pas tenu jusqu'à l'E3 ! À partir de mardi prochain, Paladins aura une place dans le catalogue de la Nintendo Switch.

Le jeu de tir à la première personne Paladins : Champions du Royaume arrive sur la console Nintendo Switch à partir du 12 juin, date du lancement de l’E3. L’annonce de cette nouvelle devait être réservée pour l’E3 mais un internaute a fait fuiter l’information sur 4chan le 31 mai. L’information a été vite relayée sur Twitter pour ensuite être confirmée ce 7 juin par Nintendo et Hi-Rez Studios.

Paladins is coming to #NintendoSwitch on June 12 ! Experience the fantasy team-based shooter at home or on the go.

💎60 FPS !

💎Crossplay between Nintendo Switch and Xbox One !

📜 Details : https://t.co/RG53m9xtA0

💎 Pre-order : https://t.co/wxfhd6sFtg pic.twitter.com/A6c8z5CcIU

— Paladins : The Game (@PaladinsGame) June 7, 2018