Créé par un développeur spécialisé dans les mini-jeux un peu bêtes, The Password Game moque l’absurdité des règles de sécurité des mots de passe, avec des exigences toujours plus saugrenues. Le but du jeu est de fabriquer un mot de passe accepté par un logiciel… qui ne cesse de rajouter des règles complètements idiotes.

Entrez un mot de passe avec 5 caractères, au moins un chiffre, une majuscule, un caractère spécial… Jusqu’ici, The Password Game est plutôt conforme à la réalité. Les étapes d’après, en revanche, flirtent complètement avec l’absurde. Trouvez le pays où a été photographié ce panorama Street View, écrivez la notation algébrique nécessaire pour faire échec et mat, inscrivez un multiple de 35 en chiffres romains… Le pire est que les énigmes s’auto-génèrent à chaque fois, ce qui rend la triche impossible.

Lancé le 27 juin par Neal Agarwal, The Password Game est un jeu aussi agaçant qu’addictif. Certaines des énigmes qu’il propose nécessite de réfléchir et de se documenter pendant plusieurs minutes, d’autres n’ont tout simplement aucun sens mais, pourtant, donne envie d’aller plus loin, pour voir ce qu’il y a au bout.

Lancé le 27 juin par Neal Agarwal



> https://t.co/kXhmbHqYTK pic.twitter.com/d6lbnfHrbx — Neal Agarwal (@nealagarwal) June 27, 2023

The Password Game est un jeu bête comme on les aime

Y a-t-il une fin à The Password Game ? En toute sincérité, nous n’en savons rien. Notre meilleure performance a abouti à une mort à l’étape 24 puisque, oui, il est possible de mourir avec ce simulateur de mot de passe. On ne vous dit pas comment, pour ne pas vous spoiler les péripéties imaginées par son créateur, mais les règles du jeu sont parfois tellement bêtes qu’elles ajoutent des éléments éliminatoires, capables de vous forcer à recommencer.

Notre mot de passe à l’exemple 24, avant notre mort. Il faut parfois revenir sur des entrées déjà inscrites pour les mettre à jour. // Source : Numerama

The Password Game ne plaira sans doute pas aux plus impatients, mais les amateurs d’énigmes devraient beaucoup s’amuser en tentant de trouver le mot de passe parfait pour faire plaisir à la machine. Le jeu n’a qu’un seul défaut : il n’est pas traduit en français. Si votre anglais n’est pas parfait, il vous faudra parfois utiliser un traducteur pour comprendre une question.

Dernière précision : The Password Game imite les créateurs de mots de passe pour s’en moquer… mais ne vous demande aucunement de créer un compte avec un mot de passe. Son champ texte ne transfère aucune donnée, ce n’est qu’un mini-jeu un peu bête. Neal Agarwal, son développeur, propose plein d’autres expériences loufoques sur son site, comme un outil pour designer son propre iPhone.

