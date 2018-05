Maxime Claudel - il y a 5 heures Pop culture

Pokémon débarque en force sur la Nintendo Switch. Un accessoire et deux RPG seront disponibles en fin d'année.

Pokémon entend investir la Nintendo Switch en masse. En plus d’un titre 100 % inédit attendu pour 2019, la console hybride accueillera le 16 novembre prochain Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! et Pokémon : Let’s Go, Évoli !. Derrière ces titres un brin complexes se cachent un mix entre Pokémon Version Jaune et Pokémon Go. Ils font en effet office de simili remakes du premier avec de fortes inspirations du second. Le choix de l’une ou l’autre des versions indique le Pokémon qui vous accompagnera sur l’écran.

Deux jeux Pokémon et un accessoire Poké Ball

D’ailleurs, les jeux Pokémon : Let’s Go et Pokémon Go seront étroitement liés. Il sera en effet possible de transférer ses créatures capturées dans la vraie vie sur smartphones vers les titres Switch à partir du moment où ils appartiennent à la toute première génération. Autrement, on nous promet des mécaniques de gameplay simples de manière à convertir pas à pas les fans de Pokémon Go n’ayant jamais touché une console de leur vie. On pourra jouer à deux en local et, par exemple, la capture des Pokémon se fera au motion control, avec un seul Joy-Con dans la main.

Ou à l’aide d’une Poké Ball Plus, un produit dévoilé en parallèle et compatible aussi bien avec Pokémon : Let’s Go que Pokémon Go. Sorte de super Pokémon Go Plus, l’objet, qui coûtera dans les 5 000 yens (soit une quarantaine d’euros), prend la forme de l’accessoire ultime du dresseur. Vous l’aurez compris, il servira à capturer des bestioles aussi bien via l’application mobile que les jeux Switch, en remplacement du Joy-Con dans le dernier cas. Game Freak a poussé les détails très loin : on ressentira la présence du Pokémon dans la Poké Ball et on pourra même l’emmener partout avec nous comme un Tamagotchi. Bruitages et vibrations au rendez-vous.