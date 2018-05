Maxime Claudel - il y a 4 heures Pop culture

La Nintendo Switch n'aura pas été privée longtemps de la franchise Monster Hunter. La planche à billets peut commencer à imprimer.

Pendant longtemps, la saga Monster Hunter a fait le bonheur des possesseurs de la 3DS. Surtout au Japon, où chaque épisode était attendu de pied ferme par l’immense communauté prête à chasser des monstres en coopératif. Mais la licence star de Capcom a revu ses ambitions à la hausse avec l’excellent opus World, disponible pour le moment sur PlayStation 4 et Xbox One en attendant le portage sur PC. Point de 3DS donc, la console portable n’étant pas assez puissante. Ni de Switch non plus, sans doute pour la même raison. Qu’à cela ne tienne, la machine hybride de Nintendo va quand même avoir droit à son Monster Hunter chez nous.

Monster Hunter débarque sur Switch en Europe

À partir du 28 août prochain, les joueurs de la Switch pourront passer des heures dans Monster Hunter Generations Ultimate, « reposant sur le gameplay habituel de la saga. » Traduction : un Monster Hunter à l’ancienne, comme l’adorent celles et ceux qui ont rempli leur bestiaire sur 3DS. D’ailleurs, il s’agit de la version occidentale de Monster Hunter XX, portage Switch de la version… 3DS déjà sorti au Japon. Les habitués ne seront donc pas dépaysés pour un sou.

Bien sûr, qui dit Ultimate dans le titre, dit contenu revu à la hausse. On nous promet donc « le plus grand nombre de monstres recensés dans un épisode », des nouvelles zones et un niveau de quêtes inédit pour les fans expérimentés. Ces derniers pourront enfin importer leurs sauvegardes 3DS de Monster Hunter Generations afin de continuer leur périple.