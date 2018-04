De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en mai 2018 et que nous attendons le plus.

La liste des nouveautés proposées chaque mois par Netflix s’allonge toujours plus. Au point ou nous étions contraints, le mois dernier, de séparer nos recommandations en deux catégories distinctes : les séries et les films. Au mois d’avril, Netflix avait mis en ligne une cinquantaine de nouveaux contenus.

Pour ce mois de mai, nous vous proposons une sélection éditorialisée des contenus à venir sur Netflix, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up. Les programmes mis en avant sont choisis en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Séries Les séries

DC’s Legends of Tomorrow, saison 2 — 1er mai

Netflix ne fait pas que produire des nouvelles séries : la majorité de son catalogue repose encore, à ce jour — peut-être plus pour très longtemps — sur les droits de diffusions des contenus d’autres maisons de production. La plateforme a ainsi mis en ligne la saison deux de DC’s Legends of Tomorrow, mélange surexcité de superhéros qui, si elle peu appréciée de la critique, dispose d’une communauté de fans assidus.

Dear White People, partie 2 — 4 mai

C’était l’une des meilleures surprises de 2017 : la série Dear White People revient pour une deuxième partie en ce début mai. On y suit toujours le combat anti-raciste de Sam White au sein d’une université prestigieuse majoritairement blanche. Où l’on explore les notions de white guilt, d’alliés et d’intersectionnalité.

The Rain — 4 mai

Netflix met le paquet sur la communication pour la sortie de leur toute première série originale danoise. Le pitch : cinq ans après qu’un virus transmis par la pluie a décimé une partie de la population, un frère et une sœur découvrent le monde actuel. La série à la frontière entre les Walking Dead et l’esthétique scandinave dure et froide comptera 8 épisodes.

Mob Psycho 100, saison 1 — 22 mai

La série adaptée d’un dessin animé adapté d’un webmanga japonais était diffusée par la plateforme en dehors de la France depuis janvier 2018. Cette série déjantée sur un élève de quatrième doté de pouvoirs psychiques ne semble pas dénuée d’humour.

Terrace House : Opening new doors, partie 2 — 22 mai

La série de télé-réalité japonaise touchante est très appréciée très appréciée du public français depuis que Netflix a commencé à la diffuser dans l’hexagone. Les huit premiers épisodes de cette nouvelle édition intitulée Opening new doors a été mise en ligne en mars dernier. Le reste sera donc diffusé à la fin du mois de mai.

Unbreakable Kimmy Schmidt, saison 4 — 30 mai

La série complètement barrée de Tina Fey est victime d’un traitement de plus en plus courant dans le monde des séries : elle sera scindée en deux. Seuls les six premiers épisodes (de 30 minutes) de ce nouveau volet seront mis en ligne le 30 mai, sans date de diffusion pour la suite. Ça fait peu, lorsque l’on sait combien la série occupe une place à part dans le paysage des comédies actuelles, avec ses personnages attachants à la Brooklyn Nine-Nine, son humour absurde à la 30 Rock.

Films Les films

Cargo — 1er mai

Non, ce n’est pas la quatrième saison de Fargo avec un C, même s’il y a Martin Freeman en tête d’affiche. Cargo est une production originale de Netflix qui montre un père célibataire dans un monde post-apocalyptique, qui cherche à sauver son enfant avant de succomber.

Mohamed Dubois — 1er mai

5 ans après sa sortie en salles françaises, le film avec Eric Judor arrive sur la plateforme de SVoD américaine, dans une comédie typiquement française qui joue (lourdement) avec les les stéréotypes.

Snowpiercer — 1er mai

Sorti en 2013, le Transperceneige de Bong Joon-ho arrive sur Netflix. Adaptation de la bande-dessinée française du même nom, il met en scène un train condamné à tourner tout autour de la terre, dans lequel habitent les derniers survivants de la race humaine dans une ère glacière.

Sometimes — 4 mai

On dispose de peu d’information sur ce film original de Netflix, censé être mis en ligne le 4 mai prochain. Sila Samayangalil, de son titre original, est un film indien qui montre sept inconnus dans l’attente de résultats d’un test de dépistage du VIH. Une infirmière leur laisse entendre que l’un d’entre eux est positif.

Catching Feelings — 18 mai

Kagiso Lediga est un comique, réalisateur et acteur sud-africain de talent, qui a créé son premier film Catching Feelings en 2017. Il s’y met en scène en professeur à Johannesburg dont la vie de couple est perturbée par l’arrivée d’un écrivain, « vieux, blanc et célèbre », qui compte bien profiter de la vie — et de la fête.

Anon — 18 mai

Dans un futur où les technologies permettent d’enregistrer tous les mouvements des citoyens, le crime est quasiment inexistant. Un enquêteur (Clive Owen) poursuit un criminel qui a réussi à ne laisser aucune trace en ligne, dans une production exclusive à Netflix.

The Imitation game — 28 mai

L’excellent film sur la vie du célèbre mathématicien Alan Turing avec Benedict Cumberbatch sera également disponible sur la plateforme, quatre ans après sa sortie en salles.

Spectacle Les standups

John Mulaney, Kid Gorgeous Live at Radio City — 1er mai

Trois ans après son hilarantThe Comeback Kid, le comique John Mulaney au visage poupon reviendra pour un nouveau spectacle orignal sur Netflix. On a hâte.

Dany Boon, Des Hauts de France — 4 mai

Que vous le vouliez ou non, vous n’avez pas pu passer à côté de cette annonce : Dany Boon a désormais son spectacle original sur Netflix, le « dernier avant de tirer sa révérence après 25 ans de comédie », précise la plateforme de SVoD. Cette annonce arrive un mois après la mise en ligne de Fary is the new black, le tout premier stand-up original produit par Netflix en France.

Ali Wong : Hard Knock Wife — 13 mai

Ali Wong est une comique américaine qui a participé à l’écriture de la série Fresh of the boat pour ABC. Après un premier spectacle remarqué, Baby Cobra (ci-dessous), elle revient avec un nouveau stand-up où elle parle de sa vie de femme enceinte.

Documentaires Les documentaires

End Game (Fin de Partie, repenser la vie et la mort) — 4 mai

Ce documentaire présenté au festival Sundance 2018 explore la vie des chercheurs et médecins qui travaillent dans les unités de soins palliatifs.

The Toys That Made Us, saison 2 — 25 mai

On avait adoré la première saison de cette série de documentaires sur les jouets qui ont façonné la société, de Barbie à G.I. Joe. en passant par les goodies Star Wars. Bien que les épisodes n’aient pas encore été confirmés, leur créateur a affirmé vouloir se pencher sur les jouets plus modernes comme les My Little Ponies ou Power Rangers.

Pour les enfants Pour les enfants

Kong : le roi des singes, saison 2 — 4 mai

Titeuf, saison 1 — 16 mai

Il existait déjà Titeuf, le film, sur Netflix France. À présent la première saison du dessin animé sera diffusée sur la plateforme.

Chasseurs de trolls, partie 3 — 25 mai

La série animée exclusive sur Netflix créée Guillermo del Toro est un immense succès depuis la mise en ligne de sa première saison en décembre 2016. Avec une intrigue vaste et intelligente, elle séduit aussi bien les enfants que leurs parents.