Maxime Claudel - il y a 4 heures Pop culture

Bethesda continue d'alimenter le catalogue de la Nintendo Switch avec des jeux matures. En juin, les possesseurs de la console pourront découvrir Wolfenstein II: The New Colossus.

C’est peu dire que Wolfenstein II : The New Colossus a marqué les esprits en 2017 : son côté jusqu’au boutiste, le travail d’écriture et le défouloir qu’il propose sont autant d’arguments à mettre de faire de lui une production de qualité. Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il a rapidement été annoncé sur Switch, Bethesda ayant répondu à l’appel de Nintendo concernant la nécessité d’alimenter la console hybride avec des jeux matures. Le FPS sera donc disponible le 29 juin prochain.

Les nazis débarquent le 29 juin sur Switch

Bethesda a déjà porté DOOM et Skyrim sur Switch et on peut affirmer que les deux jeux offrent un rendu agréable sur la machine ne revendiquant pas la puissance de ses concurrentes. Un constat qui vaut surtout pour le mode portable, faisant moins ressortir les défauts que lorsque la console est installée sur son dock (textures davantage grossières, aliasing). Au regard de la vidéo de gameplay publiée pour fêter l’annonce de la date de sortie, cela devrait aussi être le cas pour Wolfenstein II : The New Colossus.

En tout cas, on peut faire confiance à MachineGames, qui a confié le développement à Panic Button, studio qui a déjà porté DOOM et Rocket League sur la Switch. On espère surtout une expérience fluide, un critère indispensable pour apprécier la tuerie massive de soldats nazis. Notez que Bethesda promet « la totalité de son gameplay et de son histoire dans une version non-censurée ». Pour la maturité, Nintendo sera dès lors servi.