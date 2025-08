Lecture Zen Résumer l'article

Les Quatre Fantastiques peine à s’imposer au box office. Il est censé représenter un renouveau pour le Marvel Cinematic Universe, mais semble traîner les boulets du passé. Le public est peut-être passé à autre chose.

Il fut un temps où Marvel et Disney sortaient la planche à billets à chaque nouveauté. Les différents films du Marvel Cinematic Universe avaient pris l’habitude de dépasser le milliard au box office mondial, et l’univers ainsi méticuleusement constitué avait atteint son apogée avec Avengers: Endgame, atteignant les 2,8 milliards de dollars. Mais, depuis, c’est le début de la fin. Si quelques succès restent notables, comme les films Spider-Man (1,13 milliard pour Far From Home en 2019, et 1,92 pour No Way Home en 2021), Doctor Strange 2 (955 millions) ou encore Les Gardiens de la Galaxie 3, force est de reconnaître que l’on assiste à une longue descente.

Depuis Avengers: Endgame, Marvel et Disney ont proposé 15 films. Il n’y en a que trois qui ont dépassé le milliard (les deux Spider-Man, ainsi que Deadpool & Wolverine). Et huit d’entre eux n’ont même pas franchi la barre des 500 millions de dollars. Pire, si on s’intéresse à l’échantillon le plus récent, c’est-à-dire les films diffusés depuis 2024, il n’y a que l’anomalie Deadpool & Wolverine pour sauver la mise. Marvel et Disney ont sans doute cru que Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, qui constitue la première pierre pour préparer Avengers: Doomsday, allait relancer la machine. Mais les premiers chiffres ne sont pas réjouissants.

À la dérive, le MCU n’arrive pas à se relancer

Comme le rapporte Variety dans un article publié le 3 août, Les Quatre Fantastiques : Premier Pas a copieusement souffert pour son deuxième week-end aux États-Unis, avec une baisse de 66 % (contre 53 % pour Superman). Une chute comparable à ce qu’avaient vécu Captain America: Brave New World (-68 %), Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (-70 %) ou encore Thor: Love and Thunder (-67 %). Les Quatre Fantastiques : Premier Pas est en passe de dépasser Captain America: Brave New World (échec attribué en partie à l’absence de Chris Evans selon Kevin Feige) et Thunderbolts*, mais sans atteindre des sommets non plus, en dépit de critiques positives. Il souffre de la comparaison avec les autres blockbusters de l’été, comme Jurassic World: Rebirth (766 millions de dollars) et F1 (546 millions).

« Les Quatre Fantastiques n’est pas une franchise de premier rang pour Marvel. Cela ne l’a jamais été », estime l’analyste Jeff Bock. Il oublie que des personnages comme Black Panther ou encore Doctor Strange ne l’étaient pas non plus. Il oublie aussi l’engouement autour du casting, emmené par Pedro Pascal. Tout porte à croire que le public boude les films du Marvel Cinematic Universe en raison des nombreux errements constatés après la sortie d’Avengers: Endgame (qui clôturait un gros chapitre). Le concept de multiverse a donné naissance à des scénarios invraisemblables, et l’affaire Jonathan Majors — qui devait incarner le grand méchant Kang dans le prochain Avengers, n’a pas aidé. Sans oublier l’éparpillement provoqué par les séries sur Disney+ : subitement, le Marvel Cinematic Universe est devenu difficile à suivre.

Le juge de paix du Marvel Cinematic Universe sera-t-il le fameux Avengers: Doomsday ? Marvel et Disney ont offert un pont d’or à Robert Downey Jr. pour qu’il revienne, malgré la mort d’Iron Man dans Avengers: Endgame (il jouera Doctor Doom), et alors même que le futur film X-Men serait articulé autour d’un budget serré. Il faudra surveiller aussi les scores de Spider-Man: Brand New Day, au regard de la popularité du personnage (le teasing du costume a affolé la toile). Mais quand bien même ces deux films renoueraient avec le succès d’antan, ils ne seraient que des exceptions à ce qui semble être désormais une règle : trop longtemps dans sa zone de confort, le MCU a perdu sa magie et son pouvoir attractif. Sauf à s’en remettre à ses vieilles gloires du passé. Ce serait oublier que la nostalgie, à elle seule, ne suffira pas à relancer la machine.

Les chiffres des films du MCU depuis Avengers: Endgame :

Film Box-office mondial Spider-Man: Far From Home (2019) 1,13 milliard Black Widow (2021) 379 millions Shang-Chi (2021) 432 millions Les Éternels (2021) 402 millions Spider-Man: No Way Home (2021) 1,92 milliard Doctor Strange 2 (2022) 955 millions Thor: Love and Thunder (2022) 760 millions Black Panther 2 (2022) 859 millions Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023) 476 millions Les Gardiens de la Galaxie 3 (2023) 845 millions The Marvels (2023) 206 millions Deadpool & Wolverine (2024) 1,3 milliard Captain America: Brave New World (2025) 415 millions Thunderbolts* (2025) 382 millions Les Quatre Fantastiques (2025) 367 millions*

*en cours

