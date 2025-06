Lecture Zen Résumer l'article

Luca Marinelli, membre du casting de Death Stranding 2, a cru qu’il incarnait Snake, héros des Metal Gear, dans le futur jeu d’Hideo Kojima.

Hideo Kojima est un créateur de jeux vidéo qui adore s’amuser avec le public pour le duper et, ainsi, le surprendre. Figurez-vous qu’il est même capable de semer la confusion dans l’esprit des acteurs qu’il embauche. Luca Marinelli, qui apparaît dans Death Stranding 2: On the Beach, en a fait l’expérience quand il a été engagé pour ce jeu à paraître sur PS5.

Dans cette suite, Luca Marinelli incarne un nouveau personnage prénommé Neil. Il a cru en réalité qu’il prêtait ses traits à Snake, personnage principal de la saga Metal Gear qu’Hideo Kojima a créée, mais qui appartient à Konami. « Oh, Snake est incroyable. Je suis heureux d’être Snake », s’était réjoui Luca Marinelli. Hideo Kojima a dû calmer sa joie.

Death Stranding 2: On the Beach. // Source : Kojima Productions

Luca Marinelli ne joue pas Snake dans Death Stranding 2

Comme le révèle GamesRadar dans un article publié le 19 juin, Hideo Kojima a dû tempérer rapidement l’enthousiasme de Luca Marinelli. « Non, tu n’es pas Snake. Tu as simplement un bandana sur la tête ! », lui aurait-il dit. La réaction initiale de l’acteur se comprend, et était d’ailleurs partagée par beaucoup de monde. Quand Neil a été révélé pour la première fois, la ressemblance avec Snake était évidente. D’autant qu’Hideo Kojima s’est amusé à multiplier les références à Metal Gear dans Death Stranding 2: On the Beach.

Hideo Kojima a parfaitement conscience de cette confusion née dans l’esprit de Luca Marinelli. Il avait semé les graines du trouble dès 2020, sur Instagram, en glissant que « Luca Marinelli a récemment attiré mon attention […] je pense qu’il va bientôt percer et que sa popularité va exploser. Aussi, je pense qu’en portant un bandana, il serait le portrait craché de Solid Snake. »

Le faux Snake Le vrai Snake

En tout cas, il ne regrette absolument pas son choix, « J’avais besoin de quelqu’un qui pouvait être à la hauteur de Mads [Mikkelsen] et de Cliff. Je savais que Luca pouvait le faire. Sa performance a été tellement spectaculaire. Sur les plateaux, Léa [Seydoux] et Norman [Reedus] étaient souvent sur leur téléphone. Mais quand Luca était là et jouait, tout le monde posait son téléphone et se concentrait ». Les bandes-annonces de Death Stranding 2: On the Beach révèlent effectivement une implication totale de la part de Luc Marinelli.

