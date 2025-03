Lecture Zen Résumer l'article

Hideo Kojima a partagé une nouvelle bande-annonce époustouflante de Death Stranding 2: On the Beach. Elle introduit de nouveaux personnages. L’un d’entre eux fait énormément penser à Snake, héros des Metal Gear.

Une nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2: On the Beach est disponible et, accrochez-vous, car elle est époustouflante. Pendant 10 minutes, Hideo Kojima étale son art et captive autour de son univers post-apocalyptique unique. Mise en scène, casting, direction artistique, pitch énigmatique : ce jeu à paraître le 26 juin 2025 sur PS5 s’annonce dantesque et, ces prochains jours, certains vont essayer de tout décrypter.

Si les images, impressionnantes, aboutissent à plus de questions que de réponses, elles permettent quand même de mettre un visage sur des nouveaux personnages. Et l’un d’entre eux risque de faire parler : Neil, un soldat joué par l’acteur Luca Marinelli. Dans le trailer, on le voit, dans l’ombre, porter un bandana avant de poser fièrement dans une tenue militaire. Difficile de ne pas penser à un héros qui a longtemps fait la gloire d’Hideo Kojima : Snake, de la saga Metal Gear.

Un personnage de Death Stranding 2 ressemble furieusement à Snake de Metal Gear

L’aventure Metal Gear s’est mal terminée pour Hideo Kojima, avec un ultime opus développé dans la douleur. Mais le génie japonais sera éternellement lié à cette licence culte. En ce sens, le fait que Death Stranding 2: On the Beach fasse ouvertement référence à Snake n’est en aucun cas une surprise. On peut y voir autant une forme de revanche — pour Hideo Kojima — qu’une manière de rendre hommage à sa carrière, avec de l’auto-citation. Une petite provocation l’année même où un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater est prévu ? Peut-être aussi.

Neil Snake

En tout cas, ce n’est pas du tout le fruit du hasard et, ainsi, les fans d’Hideo Hojima ne seront pas pris en flagrant délit de voir Snake partout. Dans une publication partagée sur Instagram en 2020, Hideo Hojima confiait déjà qu’il avait des vues sur Luca Marinelli. Il disait à l’époque : « Il y a beaucoup d’acteurs que je suis. Luca Marinelli a récemment attiré mon attention après avoir regardé The Old Guard et Martin Eden. Il joue un méchant incroyable dans They Call Me Jeeg Robot, mais je pense qu’il va bientôt percer et que sa popularité va exploser. Aussi, je pense qu’en portant un bandana, il serait le portrait craché de Solid Snake ! » En somme, Hideo Kojima réalise un vieux fantasme avec Death Stranding 2: On the Beach — pas uniquement celui-là, d’ailleurs.

C’est clairement la tête d’un Metal Gear REX. // Source : Kojima Productions

À noter que ce « Snake » n’est pas le seul clin d’œil à Metal Gear. Dans la bande-annonce, on peut apprécier à quel point le vaisseau DHV Magellan rappelle la tête du Metal Gear REX — un immense robot vu dans le tout premier Metal Gear Solid. Il devient même la tête d’un colosse de plusieurs mètres de haut, façon combats de kaijū. Le parallèle est donc vite trouvé.

