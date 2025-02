Lecture Zen Résumer l'article

Sony a annoncé une baisse de prix assez conséquente du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle de la PS5. Sans un catalogue plus rempli, elle ne suffira pourtant pas à lui assurer le succès espéré par la firme.

On vient d’assister, l’air de rien, à un événement inédit dans l’ère PlayStation 5. Sony a officialisé la baisse de prix d’un accessoire, le 27 février 2025, alors que la tendance avait été inflationniste jusque-là. De la console à la manette, en passant par l’abonnement PlayStation Plus, tout augmentait. Sony a même osé la version Pro à 800 €.

Cependant, la firme nippone a bien dû se résoudre à un changement : le PlayStation VR2, pourtant pourvu d’un équipement enviable, n’est pas du tout un succès et le casque de réalité virtuelle passe de 600 à 450 € à compter de mars 2025. C’est tout de même un quart du prix qui s’envole, avec une grille tarifaire qui se rapproche un peu plus du premier PlayStation VR, lancé à 400 € et vendu à plus de 5 millions d’exemplaires. Toutefois, il n’est pas certain que ce rabais soit suffisant pour assurer un bel avenir au PS VR2.

Le casque PS VR2. // Source : Numerama

Le souci du PS VR2 est moins lié au prix qu’à son catalogue

Le fait est que le prix du PS VR2, si élevé soit-il, est pleinement justifié quand on s’intéresse à sa dotation technique, surtout en comparaison des autres solutions du marché. Il possède un écran OLED, contrairement au Valve Index et au Meta Quest 3. Il grimpe à une fréquence d’images de 120 Hz, comme le Meta Quest 3. Il offre un rendu HDR, contrairement aux autres. Il est livré avec deux manettes pourvues de technologies centrées sur une immersion accrue — un véritable argument pour la réalité virtuelle. Il propose enfin un rendu fovéal, qui permet d’améliorer la qualité graphique de ce qu’on regarde.

En termes d’ergonomie, de qualité visuelle et d’expérience de jeu, le PlayStation VR2 assure. Toutefois, ce serait occulter son principal défaut, qui n’a rien à voir avec son prix : le catalogue de jeux.

Le PlayStation VR2 a très vite disparu des différentes prises de parole de Sony après son lancement, comme si le constructeur n’y avait jamais cru. Il a parfois eu droit à quelques secondes d’une édition State of Play, mais rien de mémorable ou qui donnerait envie de dépenser un seul centime pour acquérir l’accessoire. Il n’a pas pu s’appuyer non plus sur un game changer comme Half-Life: Alyx, soit un jeu qui peut devenir un argument à lui-seul, et a loupé l’exclusivité de Batman: Arkham Shadow.

Il suffit d’ailleurs de lire le communiqué du PlayStation Blog pour constater à quel point Sony n’a pas grand-chose à mettre en avant en matière de jeux disponibles. La multinationale cite Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth, Hitman World of Assassination ou encore Metro Awakening VR. Où est la grosse licence Sony parfaitement adaptée à la réalité virtuelle ? Horizon Call of the Mountain n’est pas ce jeu-là, puisqu’il s’agit surtout d’une démo technique. Et, pire, Sony a fermé deux studios spécialisés — First Contact et London Studio.

Bref, qu’il soit à 600 ou à 450 €, le PlayStation VR2 ne convaincra pas davantage en l’état. Tout juste ce nouveau prix pourrait lui ouvrir un peu plus les portes du monde PC, puisqu’il est compatible grâce à un adaptateur. Ce n’était toutefois pas l’ambition initiale.

