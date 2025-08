Lecture Zen Résumer l'article

La sortie de Battlefield 6 est prévue pour cet automne. Mais il sera possible de jouer au nouveau jeu de DICE et Electronic Arts beaucoup plus tôt, au moins pour un temps.

Vous n’avez qu’une hâte, c’est de vous jeter dans la mêlée dès que sortira Battlefield 6 ? La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas forcément besoin d’attendre la date de sortie officielle de BF6, fixée, sauf coup de théâtre, au 10 octobre 2025. Dès le mois d’août, vous aurez la possibilité d’aller fragger vos camarades.

En effet, Electronic Arts débloquera l’accès au jeu dans les prochains jours, et pour une durée limitée, afin de pouvoir expérimenter le jeu en avance, via des accès en bêta. À ce stade, trois grandes phases dédiées au public sont au programme. La première nécessite d’avoir précommandé Battlefield 6 ou d’avoir reçu une clé d’accès via les influenceurs.

Battlefield 6 // Source : Numerama

Quand pourrez-vous jouer à Battlefield 6 dès août ?

Les trois phases sont les suivantes :

une bêta fermée organisée les 7 et 8 août , si vous avez précommandé le jeu ou reçu un code ;

organisée les , si vous avez précommandé le jeu ou reçu un code ; une première bêta ouverte pour tout le monde les 9 et 10 août , sans restriction particulière ;

pour tout le monde les , sans restriction particulière ; une seconde bêta ouverte, sous les mêmes conditions, du 14 au 17 août ;

Il reste à voir si d’autres sessions seront organisées plus tard, par exemple en septembre 2025.

En conséquence, cela signifie que vous pourrez profiter de Battlefield 6 pendant huit jours, si vous parvenez à vous positionner sur la totalité des créneaux. De quoi largement explorer le multijoueur, mode de jeu qui reste le cœur battant des jeux de tir en vue subjective (FPS). La campagne reste la plupart du temps plutôt secondaire.

Vérifiez votre PC

Mais si vous envisagez déjà de bloquer certains de ces jours pour aller tirer sur le camp d’en face, il reste à bien s’assurer que votre configuration PC soit raccord avec les exigences de Battlefield 6. Si votre carte graphique date de la période pré-covid (2020), vous risquez d’avoir des déconvenues, même en visant les spécifications minimales.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama