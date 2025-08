Lecture Zen Résumer l'article

Guillaume Broche et Tom Guillermin, les co-fondateurs de Sandfall Interactive et directeurs créatifs de Clair Obscur : Expédition 33, n’ont pas l’intention d’agrandir le studio. Pour l’instant.

C’est lors du CEDEC 2025, une conférence japonaise destinée aux développeurs de jeux vidéo, que Guillaume Broche et Tom Guillermin se sont entretenus avec Automaton Japan. Dans un entretien relayé le 1er août 2025 sur le site américain d’Automaton, les cofondateurs de Sandfall Interactive expliquent que le studio n’envisage pas d’élargir l’équipe pour l’instant. Tom Guillermin estime qu’elle est de taille idéale pour un RPG comme Clair Obscur: Expedition 33 : « Pour l’instant, je pense que je préfère travailler en petite équipe. Je ne sais pas quelle serait la taille idéale. Mais pour créer un RPG au tour par tour vendu à plein tarif, l’équipe actuelle est parfaite. »

Guillaume Broche ajoute : « Nous étions cinq à travailler sur les environnements, deux sur l’histoire, et je crois qu’entre trois et six personnes ont travaillé sur les cinématiques. La musique a été composée par quatre personnes. » Il explique que le bon déroulement du projet tient aux compétences solides de tous les membres de Sandfall Interactive.

L’équipe de Sandfall Interactive // Source : Sandfall Interactive

Après la création de l’entreprise, plus de 200 entretiens ont été menés pour former l’équipe. Guillaume Broche admet que l’objectif était de recruter de jeunes talents au fort esprit d’initiative, plutôt que des vétérans du secteur.

Double A, mais triple ambition

Dans la suite de l’entretien, Guillaume Broche revient aussi sur l’importance de produire des jeux AA : « Alors que les coûts de développement continuent d’augmenter, je pense que nous allons probablement assister à une augmentation du nombre d’entreprises comme la nôtre produisant des jeux de catégorie AA. » Il ajoute que le moteur Unreal Engine permet désormais d’évaluer facilement la quantité de ressources nécessaires pour faire un jeu, ce qui facilite le développement, y compris avec une équipe réduite.

Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Kepler Interactive

En juin dernier, Hideo Kojima avait justement salué les performances de Clair Obscur: Expedition 33. Dans un entretien publié le 16 juin 2025 sur le site de Dexerto, il soulignait que la taille du studio était idéale pour mener à bien un tel projet, exprimant même son désir de s’en inspirer. Reste à Sandfall Interactive de rester fidèle à cette philosophie, sans céder au piège du bigger and better, maintenant que ses moyens financiers sont sans doute plus confortables.

Pour aller plus loin Vous perdez sur Clair Obscur: Expédition 33 ? La nouvelle mise à jour vous aidera à prendre votre revanche

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama