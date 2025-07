Lecture Zen Résumer l'article

CD Projekt Red a présenté la version 2.3 de Cyberpunk 2077, mise à jour copieuse qui ajoute de nombreuses nouveautés. Néanmoins, on peut regretter deux choses : l’absence d’optimisations pour la PS5 Pro et une disponibilité tardive sur Switch 2.

CD Projekt Red avait, comme prévu, encore des choses à montrer concernant Cyberpunk 2077 — après avoir clamé que les développements étaient terminés. Dans un communiqué publié le 16 juillet, la firme polonaise présente donc la version 2.3 de son RPG lancé en 2020 et ayant connu une remontada historique ces dernières années après un départ chaotique.

Si on peut se réjouir de voir Cyberpunk 2077 continuer d’évoluer positivement, grâce au dévouement de CD Projekt Red (soutenu par Virtuos dans cet effort), deux points viennent ternir le tableau. La première concerne l’absence d’optimisations pour la PS5 Pro, la console la plus puissante du marché qui pourrait pourtant améliorer le rendu et les performances. La deuxième est liée à la Switch 2, qui recevra la version 2.3 « à une date ultérieure », quand les autres plateformes — PS5, Xbox Series, PC — seront servies ce jeudi 17 juillet.

Toujours plus de choses dans Cyberpunk 2077

Le manque de considération — assumé — pour la PS5 Pro est d’autant plus décevant que CD Projekt Red et Virtuos ont travaillé sur des améliorations graphiques et visuelles pour toutes les versions. Ainsi, sur PC, on gagne la compatibilité avec le FSR4 (pour les cartes graphiques AMD), le HDR10+ Gaming et des options supplémentaires pour les réglages du DLSS. Sur PS5 et Xbox Series S/X, on note l’arrivée de la technologie VRR pour améliorer la fluidité avec un équipement compatible.

La mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 ajoute quatre véhicules, dont trois à acquérir en terminant des missions inédites. Elle intègre aussi ce que les développements appellent l’AutoDrive, « une fonction de conduite autonome qui vous mènera à une destination choisie (par exemple, un objectif ou un repère placé sur la carte). Si vous n’avez pas de destination définie, elle vous fera faire une balade tranquille dans les rues de Night City ». Pour couronner le tout, on pourra profiter de ces trajets avec un mode cinématique pensé pour mettre en avant Night City.

Toujours sur les véhicules, la possibilité de personnaliser les livrées avec CrystalCoat est étendue, y compris aux motos et à des modèles d’entrée de gamme.

Enfin, le mode Photo est copieusement amélioré :

27 nouveaux PNJ peuvent désormais être générés :

Possibilité de changer la tenue des PNJ générés dans le Mode Photo en sélectionnant parmi des variantes ;

Possibilité d’alterner entre les tenues sauvegardées dans la garde-robe de V ;

Ajout d’une fenêtre de confirmation lors de la sortie du Mode Photo pour éviter les fermetures accidentelles ;

Ajout d’options de personnalisation pour la fonctionnalité « Regarder la caméra », incluant la possibilité de n’orienter que les yeux du personnage vers l’objectif, au lieu du corps entier.

Est-ce que ce sera la dernière mise à jour de Cyberpunk 2077 ? On pourrait être tenté de le croire maintenant que CD Projekt Red est concentré sur la suite — ainsi que The Witcher 4. Mais il ne faut plus dire jamais avec le studio polonais.

