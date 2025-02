Lecture Zen Résumer l'article

Pour vendre son casque de réalité virtuelle, Sony a décidé de baisser son prix. À partir de mars, le PlayStation VR 2 sera vendu à 449,99 euros et il y aura même un jeu inclus.

Il y a deux ans, Sony dévoilait le PlayStation VR 2, un nouveau casque de réalité virtuelle (VR) vendu à 600 euros et destiné à la PlayStation 5. En 2025, Sony a décidé de baisser le prix de son périphérique pour tenter d’en vendre davantage, comme elle l’a annoncé dans un billet de blog paru le 27 février.

Le nouveau prix du Sony PlayStation VR 2

À partir du mois de mars, le casque PS VR 2 sera vendu à 449,99 euros, avec le casque, les manettes et les écouteurs stéréo, dans un pack. C’est une baisse de 25 % par rapport au montant initial. Étrangement, Sony va aussi vendre un pack avec un code pour le jeu Horizon Call of the Mountain au même prix, 449,99 euros.

Le pack PS VR 2 avec « Horizon Call of the Mountain » // Source : Sony

Dans le même temps, Sony indique que d’atres jeux seront disponibles, avec entre autres Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination ou encore The Midnight Walk.

Sony argue également qu’avec la dernière mise à jour, le PS VR 2 « prend désormais en charge le suivi des mains à faible latence, ce qui permet aux développeurs de créer des jeux exploitant le suivi des mains et des mouvements du joueur à l’aide des caméras intégrées au casque PS VR2. »

Un casque de réalité virtuelle qui ne s’est jamais bien vendu

Le PS VR 2 souffre d’un manque de jeux compatibles (on ne pouvait pas jouer aux jeux du premier PS VR) : son (petit) catalogue de jeux est son plus grand défaut. Cela explique en partie pouruqoi il ne se vend pas bien depuis son lancement.

Le casque PS VR2 est assez gros mais s’adapte parfaitement à la vue de son utilisateur. // Source : Numerama

La faute aussi à son prix et à son retard de plusieurs mois. D’autant plus qu’à la base, le casque de Sony coûtait plus cher que la PlayStation 5. Mi-2023, Sony affirmait tout de même avoir vendu plus de 600 000 unités. Pour tenter de limiter cet échec commercial, Sony avait rendu compatible PC son casque.

