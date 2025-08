Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’été, le soleil, les grillons, le ciel bleu et les rires des enfants. Si vous en avez déjà marre, voilà une sélection de jeux en promo sur l’Epic Game Store qui devrait baisser le curseur du bonheur.

L’Epic Games Store, c’est un peu comme un ami qui débarque avec une glacière pleine : il y en a pour tous les goûts. Son catalogue aligne les gros titres, les pépites indés et les classiques. Et en ce moment, quelques jeux qui valent le coup sont en promotion. L’occasion parfaite de continuer l’été comme il se doit, un Steam Deck ou une ROG Ally dans les mains et une partie de Silent Hill 2 entre deux jus de pastèque.

Quels jeux en promotion sur l’Epic Game Store acheter ?

Si le soleil vous éblouit, voici une sélection de jeux en promotion sur l’Epic Game Store, parfaits pour ajouter un peu d’obscurité à ce monde ensoleillé, bref, tout ce qu’il faut pour contrebalancer les barbecues et les couchers de soleil postés sur Instagram. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez utiliser notre code créateur Numerama pour nous soutenir.

Silent Hill 2

Vendu 69,99 €, Silent Hill 2 est en ce moment disponible au prix de 41,99 € sur l’Epic Game Store.

Silent Hill 2 vous met dans la peau de James Sunderland, endeuillé par le récent décès de sa femme et perdu dans la ville de Silent Hill. Vingt ans après la sortie de l’original, ce remake fait venir un nouveau public à la saga horrifique grâce à une refonte graphique de qualité, sans pour autant trahir l’original.

Au moins ici, il fait frais. // Source : Silent Hill 2, capture PS5

Le gameplay passe à une vue à la troisième personne qui, certes, perd en angoisse, mais gagne grandement en immersion et en tension. Explorer les environnements et combattre les ennemis est ainsi plus nerveux, et s’orienter dans la tentaculaire ville de Silent Hill devient plus anxiogène. Un jeu à faire, en attendant le prochain épisode, prévu pour le 25 septembre 2025, et le remake de Silent Hill 1.

Wolfenstein: The New Order

Depuis sa sortie, Wolfenstein: The New Order se trouve à 19,99 €. Il est proposé sur l’Epic Game Store au prix de 4,99 €.

Alors oui, Wolfenstein: The New Order n’est pas le jeu le plus récent de la liste. Mais comme Amazon a annoncé récemment produire une série basée sur la série de jeux vidéo, c’est le bon moment de (re)découvrir la saga, dont Wolfenstein: The New Order est l’un des meilleurs épisodes.

Grillades, rires et bonne compagnie. // Source : Wolfenstein: The New Order, Bethesda

Le jeu vous plonge dans une uchronie sanglante où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez B.J. Blazkowicz, un soldat d’élite bien décidé à renverser ce régime oppressant à coups de fusil, d’explosions et de coups de poings au visage. Entre action intense, scénario captivant et personnages marquants, ce FPS ne laisse aucun répit. Parfait pour celles et ceux qui veulent se défouler.

Ghostwire: Tokyo

6/10 Ghostwire: Tokyo Lire le test Bientôt disponible sur Amazon Points forts Ambiance au top

Il y a des chats mignons partout

Quelques moments scotchants Points faibles Structure scolaire

Potentiel jamais exploité

Combats répétitifs

Ghostwire: Tokyo est en ce moment au prix de 14,99 € sur l’Epic Game Store, au lieu de 59,99 € habituellement.

Ghostwire: Tokyo vous embarque dans une version fantasmée et inquiétante de la capitale du Japon, où la population a disparu mystérieusement. Vous incarnez un héros aux pouvoirs paranormaux, capable de manipuler l’éther pour combattre des esprits et des créatures cauchemardesques dans un décor très urbain.

« Coucou, tu veux voir ma ville ? »// Source : Ghostwire: Tokyo , Tango Gameworks

Sans révolutionner les codes du genre, et parfois même en faisant un pas en arrière, le jeu produit par Shinji Mikami, le papa de Resident Evil, vaut surtout par son exploration de Tokyo, fascinante et immersive.

Dead Island 2

6/10 Dead Island 2 Lire le test 59,99 € sur Epic Games Store Points forts Plutôt joli

Un défouloir aussi honteux que sanglant

Un cadre formidable à explorer et fouiller Points faibles Répétitif

Construction archaïque

Des frustrations sur certains passages

Dead Island 2 est normalement vendu 49,99 € sur l’Epic Game Store. Il est actuellement disponible au prix de 14,99 €.

Sans doute le jeu le plus fun de cette courte liste, Dead Island 2 vous catapulte en pleine apocalypse zombie sous le soleil californien. Entre les plages dorées et les rues dévastées, vous devrez survivre face à des hordes de morts-vivants en tongs.

Aaah, ces touristes… // Source : Dead island 2, Dambuster Studios

Avec son gameplay nerveux mêlant action frénétique et crafting, Dead Island est un jeu répétitif certes, mais tellement défouloir. Là où le jeu surprend, c’est dans son humour noir qui fait mouche. Potache et bourrin, c’est un jeu de l’été parfait pour poser son cerveau.

