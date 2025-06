Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion du Xbox Games Showcase, le studio Game Freak, à qui on doit les jeux Pokémon, a dévoilé Beast of Reincarnation. Et il prouve qu’il sait aussi faire de beaux jeux.

Game Freak est le studio qui se cache derrière l’une des sagas les plus populaires au monde : Pokémon, dont les jeux principaux sont proposés en exclusivité sur les consoles Nintendo (alors que le studio n’appartient pas à la firme nippone). Et on n’en a pas cru nos yeux en voyant son nom apparaître à l’occasion du Xbox Games Showcase, par sa seule présence d’abord, par la qualité graphique de son jeu présenté, ensuite.

En parallèle de Légendes Pokémon: Z-A, Game Freak travaille donc sur Beast of Reincarnation. Il s’agit d’un action-RPG situé dans un Japon post-apocalyptique. On y incarnera Emma qui, aidée de son chien Koo, va tenter de survivre face à des créatures rongées par la corruption. Beast of Reincarnation séduit d’emblée par son rendu visuel, qui tranche sérieusement avec la bouillie de pixels qu’offrent les jeux Pokémon depuis plusieurs années.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le prochain jeu de Game Freak est… beau ?!

Grâce à la Nintendo Switch, la saga Pokémon a pu passer à la 3D, puis à une structure en monde ouvert. Mais ces deux évolutions ont fait énormément de mal à l’habillage des jeux. Pokémon Épée et Bouclier (2019), Légendes Pokémon : Arceus (2022) et Pokémon Écarlate et Violet (2022) sont moches. Pire, à une qualité graphique douteuse s’ajoutent de sérieux problèmes techniques. À tel point que Nintendo a dû s’excuser de la gêne occasionnée. Et sur Switch 2, Pokémon Écarlate et Violet respire un grand coup.

Les différentes images de Légendes Pokémon: Z-A, en développement sur Switch et sur Switch 2, n’invitent pas à l’extase non plus, sachant que la direction artistique est loin de faire rêver. Tout porte à croire qu’il faudra attendre un jeu exclusif à la Switch 2 pour jouer à un jeu Pokémon joli et techniquement appréciable. En attendant, on continuera de saigner des yeux, alors que la saga culte de capture de monstres mérite bien mieux. Les développeurs pourraient aussi assurer une meilleure optimisation, en s’inspirant des miracles réalisés par Monolith Soft.

Beast of Reincarnation proposera des combats techniques // Source : Fiction/Game Freak

Avec Beast of Reincarnation, attendu pour 2026, Game Freak profite de la puissance des plateformes les plus musclées (PC, PS5, Xbox Series) pour prouver que les développeurs savent y faire avec des ambitions plus élevées. Il faudra de toute façon que le jeu soit irréprochable sur les performances, la fluidité notamment, puisqu’on nous promet des combats exigeants, axés sur la précision. Sur le volet du gameplay, on peut faire confiance à Game Freak.

La première Nintendo Switch, limitée dès son lancement en 2017, a nivelé par le bas, et on espère que ce constat ne sera pas réitéré avec la Switch 2. On remarquera d’ailleurs que Beast of Reincarnation n’est pas prévu sur la nouvelle console de Nintendo. De quoi craindre le pire ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama