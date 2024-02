Au détour d’une phrase écrite dans un billet de blog, Sony annonce travailler sur une nouvelle fonctionnalité pour le PS VR2. Cette année, on devrait pouvoir brancher le casque à un PC pour jouer à des titres en réalité virtuelle.

Il y a un an, Sony lançait le PlayStation VR2, son deuxième casque de réalité virtuelle pourvu d’une belle fiche technique. Il s’agit d’un accessoire onéreux de la PlayStation 5, que l’entreprise japonaise semble avoir laissé à l’abandon ces derniers mois. Mais les choses pourraient changer dans un avenir proche. Dans un billet de blog publié le 22 février, Sony annonce travailler sur la compatibilité du PS VR2 avec un PC.

« De plus, nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC, afin d’offrir encore plus de variété en plus des titres PS VR2 disponibles via la PS5 », peut-on lire. Sony n’en fait pas la principale information de son communiqué, signe que le chemin est encore long. Mais l’entreprise espère rendre cette fonctionnalité accessible en 2024.

Le PlayStation VR2 de Sony. // Source : Numerama

Un PC peut-il sauver le PlayStation VR2 ?

L’idée derrière cette promesse est simple : permettre de jouer aux jeux VR disponibles ailleurs que sur PlayStation 5, via un PS VR2 branché à un PC. On pense par exemple à Half-Life: Alyx, chef-d’œuvre exclusif à l’écosystème Steam. Cela peut permettre à Sony de vendre quelques casques à des personnes qui n’ont jamais envisagé l’acquisition d’une PlayStation 5.

Car il faut bien reconnaître que le PlayStation VR2 a certains atouts dans sa manche pour convaincre les férus de réalité virtuelle. À défaut d’un catalogue bien garni qui donne envie de passer à l’achat, le casque s’appuie sur des technologies garantissant une expérience confortable : des écrans OLED 4K (120 Hz et HDR), un rendu foéval qui permet d’améliorer la qualité graphique de ce qu’on regarde ou encore des manettes à la fois ergonomiques et offrant une meilleure immersion (retour haptique, gâchette adaptative).

Le PlayStation VR2 face à ses deux principaux concurrents :

PSVR 2 Valve Index Meta Quest 3 Écran OLED LCD LCD Définition 2000 x 2040 1440 x 1600 2 064 x 2 208 Fréquence d’images 9 0/ 1 20 Hz 80/90/120/144 Hz 72/80/90/120 Hz HDR Oui Non Non Prix 600 € 1 079 € 550 €

Avec ces qualités supérieures aux autres, le PlayStation VR2 pourrait devenir un incontournable de la scène VR sur PC, pour peu que Sony garantisse une compatibilité totale.

