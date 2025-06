Lecture Zen Résumer l'article

Au lancement, Mario Kart World ne proposera pas le mode 200cc introduit dans Mario Kart 8. Mais Nintendo pourrait l’intégrer plus tard, via une mise à jour.

Mario Kart World promet d’offrir un contenu immense : une trentaine de circuits (qu’on peut combiner), des dizaines et des dizaines de personnages (avec des costumes), un mode balade rempli de défis… À cela s’ajoutent bien évidemment les courses en Grand Prix et les sessions en multijoueur. Mais un élément pourrait manquer aux yeux des fans les plus exigeants : le mode 200cc.

Le mode 200cc correspond à un réglage de vitesse, à l’instar de 50cc, 100cc et 150cc. Plus le chiffre est important, plus les karts sont rapides et, donc, difficiles à maîtriser — notamment dans les virages. Dans les colonnes de Rolling Stone, le 3 juin, le producteur Kosuke Yabuki a confirmé l’absence de l’option 200cc dans Mario Kart World : « Certains joueurs sont vraiment heureux avec l’ajout de modes de difficulté comme celui-ci. Cependant, est-ce que cela veut dire que nous considérons des moteurs supérieurs à 150cc dans Mario Kart World ? J’ai peur de ne rien pouvoir dire. »

Mario Kart World // Source : Nintendo

Le mode 200cc ajouté après dans Mario Kart World ?

Pour rappel, le mode 200cc a été introduit pour la première fois dans Mario Kart 8. Il n’était toutefois pas disponible à la sortie du jeu paru initialement sur Wii U. Il a été ajouté plus tard, par l’intermédiaire d’une mise à jour, avant d’être proposé dans la version Deluxe, disponible sur la Nintendo Switch.

Nintendo pourrait opter pour le même schéma concernant les courses à 200cc dans Mario Kart World. On imagine que le jeu, incontournable du line-up de lancement de la Switch 2, recevra régulièrement du contenu. Ce qui pourrait d’ailleurs justifier le prix élevé de 90 €, une somme qui cacherait en réalité un jeu-service pensé pour durer très, très longtemps. On espère quand même que la firme nippone ne fera pas payer pour le mode 200cc, sans quoi certains fans pourraient grincer des dents.

Il faut tout de même rappeler que Mario Kart World s’appuie désormais sur des courses à 24 participants, un chiffre doublé par rapport à avant et qui rend les parties encore plus pimentées. Peut-être que proposer des courses avec autant de monde en 200cc nécessite des ajustements de gameplay trop importants. Ainsi, le chaos qui émane de Mario Kart World, dans lequel les power-up fusent de partout, s’accommoderait un peu moins d’un pilotage plus technique. En tout cas, la porte ne doit pas être totalement fermée.

