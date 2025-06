Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a dévoilé les conditions de déblocage du mode miroir dans Mario Kart World sur la Switch 2. Il va falloir rouler quelques heures.

Cela fait maintenant un peu plus d’une semaine que la Nintendo Switch 2 est disponible — avec déjà un record pour le lancement. Ce qui veut dire que cela fait aussi un peu plus d’une semaine que les fans de la marque enchaînent les courses dans Mario Kart World, afin de débloquer des récompenses (des personnages, par exemple). Et, très, vite, certains ont mis en avant l’existence d’un mode miroir.

Il y a toutefois une confusion sur la marche à suivre pour accéder au mode miroir de Mario Kart World. Sur internet, on peut lire tout et son contraire sur les conditions requises pour débloquer les courses inversées. Certains pensent qu’il suffit de terminer les grands prix en difficulté 150cc (en obtenant trois étoiles !), d’autres qu’il faut ramasser des objets spécifiques ou encore terminer plusieurs missions en balade. Nintendo a fini par dévoiler la méthode infaillible.

Le mode miroir dans Mario Kart World. // Source : Nintendo

C’est quoi, le mode miroir dans Mario Kart World ?

Dans un mail envoyé à des joueuses et des joueurs, notamment partagé par NintendHome le 12 juin 2025 sur X, Nintendo explique ce qu’il faut faire pour débloquer le mode miroir — bien présent, contrairement au mode 200cc.

Dès lors, il faut :

Trouver 10 panneaux marqués d’un point d’interrogation ;

Trouver 10 médailles Peach ;

Réussir 10 missions interrupteurs P ;

Arriver au bout de chaque coupe 150cc et Rallye (sans besoin de terminer premier).

On remarquera que Mario Kart World oblige autant à rouler dans les courses classiques (les grands prix) que dans le monde ouvert (balade), sans oublier le mode survie. Ce qui permet de mettre en avant toutes les forces de cet épisode exclusif à la Nintendo Switch 2.

Très apprécié des férus de la saga Mario Kart, le mode miroir inverse les tracés sur un plan horizontal : ce qui veut dire que ce qui se trouve habituellement à gauche est désormais à droite (et inversement), les virages en tête. Cela permet de doubler artificiellement le nombre de circuits et de forcer les joueuses et les joueurs à apprendre de nouveaux réflexes. Une spécificité qui peut s’avérer complexe quand on sait que la mémoire musculaire peut nous jouer des tours, surtout dans l’urgence d’une course à remporter.

