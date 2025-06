Lecture Zen Résumer l'article

Comme Mario Kart 8, le nouveau Mario Kart World dispose de plusieurs réglages d’accessibilité visant à rendre l’expérience plus agréable. La conduite assistée est toujours activée par défaut.

D’une certaine manière, l’activation de la conduite assistée par défaut dans Mario Kart World constitue une forme d’anomalie. Présenté comme un jeu de course à monde ouvert, le premier de l’univers Mario Kart, le premier jeu de la Nintendo Switch 2 propose des courses beaucoup plus vastes qu’autrefois, sans tracé prédéfini. La conduite assistée empêche pourtant d’aller où en veut, afin de protéger les plus jeunes (et les débutants) d’une sortie de piste.

Le nouveau Mario Kart dispose des mêmes options que Mario Kart 8 Deluxe, mais n’active que la conduite assistée par défaut. Les options ont d’ailleurs changé d’emplacement. On vous explique comment les retrouver.

Désactiver la conduite assistée au choix du kart

Sur Mario Kart 8, trois aides à la conduite sont disponibles : la conduite assistée, l’accélération automatique et les commandes par inclinaison, pour tenir son Joy-Con comme un volant.

Sur Mario Kart World, il y a de nouvelles aides. En plus des trois précédentes, on a la possibilité de lancer les objets automatiquement et d’ajuster l’emplacement de la caméra. Mais seule la conduite assistée est activée par défaut.

Le menu de sélection du kart, avec les paramètres en bas à droite. // Source : Capture Numerama

Pour accéder aux aides à la conduite, rendez-vous sur le menu de sélection du kart, après avoir sélectionné votre joueur. Cliquez sur X pour accéder aux paramètres.

Les aides à la conduite de Mario Kart World. // Source : Capture Numerama

À chaque nouvelle course, la conduite assistée sera activée par défaut. Pour pouvoir faire du hors piste et déraper plus librement, désactivez-la à chaque fois. Les autres options sont désactivées par défaut.

Comment désactiver les aides à la conduite si la course a déjà commencé ?

Vous êtes déjà en pleine course et la conduite assistée vous agace (ou, au contraire, vous souhaitez l’activer) ? Appuyez sur le bouton + pour mettre en pause la partie puis, appuyez sur le bouton X. Vous aurez une nouvelle fois accès aux paramètres.

La mise en pause d’une course dans Mario Kart World. // Source : Capture Numerama

Avec ses grands-prix, son mode open world, son mode survie (des éliminations à chaque tour) et ses nouveautés, Mario Kart World est le jeu le plus ambitieux de l’histoire de la saga. À l’avenir, des mises à jour pourraient venir ajouter du contenu.

